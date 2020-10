Nå eksploderer flysalget: - Billigste noensinne

Nykommeren Wizz Air tilbyr flypriser du aldri har sett maken til i Norge. Det er en eksplosjonsartet interesse for billetter til Tromsø.

Det ungarske lavprisselskapet Wizz Air starter 5. november opp med de tre innelandsrutene Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim og Oslo-Tromsø. De billigste turene koster 169 kroner for å fly til Bergen, 199 kroner for å fly til Tromsø.

Kommersiell direktør for Finn Reise, Terje Berge til Nettavisen, sier at de laveste innenlandske flyprisene han kan komme på, var 299 kroner fra Norwegian for noen år siden.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs er temmelig sikker på at 199 kroner er nær den billigste enveisbilletten noensinne.

- Da snakker jeg om målt mot antall seter som tilbys til den prisen, og etter at flypassasjeravgiften kom i 2016, svarer Elnæs. Avgiften er midlertidig fjernet frem til 31. desember.

Må kjøpe deg opp

- Er priser under 200 kroner for gode til å være sanne?

- Lokketilbudet på 199 kroner inkluderer bare en reise. Du kan ikke ta med deg mer enn en pose, og du må kjøpe seg opp for å ta med håndbagasje, svarer Elnæs.

Interessen for å fly nordover er enorm med de rekordlave prisene. Ifølge Berge har interessen for å fly til Tromsø nærmest eksplodert med det nye lavpristilbudet.

Bookinger mellom Oslo og Bergen er derimot ned i forhold til samme uke i fjor, men nedgangen er mindre enn de seneste ukene.

- Ja, spesielt bookinger til Tromsø utmerker seg med en økning på hele 41 prosent fra tilsvarende uke i fjor. Det er like mange som ønsker å dra til Tromsø på pakkereise som til Costa del Sol. Selv om volumene ikke er veldig høye, er det en morosak, sier Berge.

Tatt for seg

- Tromsøværingene har tatt for seg av tilbudene, og det har vært en fin uke for flybooking og ganske inspirerende at det skjedde noe i disse koronatider, fortsetter han.

Berge mener at når turer til Troms og Finnmark havner på Topp 10-listen for pakkereiser, sier det mye om dette markedet.

Elnæs er ikke veldig overrasket over den kraftige økte interessen for flybilletter nordover.

- Markedene i Nord-Norge har ikke hatt tilgang til mange lave billettpriser til Oslo, sier han.

Forretningsmodellen

Elnæøs sier de ekstremt lave prisene er forretningsmodellen til Wizz Air. 45 prosent av inntektene til selskapet kommer fra tilleggstjenester, resten kommer fra selve flyreisen. I Norwegian er andelen fra andre inntekter bare på 18-20 prosent.

Wizz Air sett seg ut de tre mest lønnsomme rutene. Ved å starte opp 5. november, har lavprisselskapet sett for seg å også ta en del av juletrafikken.

- De har nok grundige analyser, og hvis de får suksess med disse tre rutene, setter de inn mer kapasitet, sier Berge.

- Hvordan tror du tilbudet blir mottatt i markedet?

- Det vi vet fra de seneste 15 årene, er at pris er det som gjelder ved flyreiser, svarer han.

Norwegian taper

Både Elnæs og Berge tror Norwegian kan tape mest på den nye konkurrenten.

- Wizz Air er mest attraktivt for ferie- og fritidsmarkedet. Det er her Norwegian har sin største markedsandel. Næringslivet er derimot veldig lojale mot SAS, som har høy frekvens på de viktigste rutene.

STRØMMER TIL: Nykommeren Wizz Air etablerer seg i Norge med rekordlave priser. Foto: Steve Parsons (Pa Photos)

Det er nærmest umulig for de etablerte norske konkurrentene å matche kostnadene til Wizz Air.

- Ja, de har et mannskap uten norske avgifter og stiller i en helt annen klasse. Wizz Air har allerede gått ut og sagt at de har halvparten så store kostnader som konkurrentene. Og Wizz Air har 17 milliarder i banken, minner Berge om.

Norwegian og SAS har vært, og er avhengig av frisk kapital for å klare seg. Wizz Air har derimot økonomiske muskler til å tåle en priskonkurranse.

Vanskelig

Norwegian har sine CashPoints, Norwegian-kundene opparbeider seg 1 krone i bonus per CashPoint. SAS har Eurobonus.

- Men det er vanskelig å møte konkurranse med annet enn pris, så enkelt har det vært. Vi har sett at ved en tur/retur-reise mellom Oslo og Bergen har man fløyet med Norwegian den ene veien og SAS den andre veien bare for å spare 30 kroner, eksemplifiserer Berge.

Det har fra ulike hold i LO kommet trusler om boikott av Wizz Air, fordi det ungarske lavprisselskapet ikke tillater fagforeninger. Berge sier at han støtter at man skal norske vilkår i Norge.

- Men samtidig vet vi ut fra erfaringer at de som sier de ikke vil fly med Wizz Air, uansett vil fly med det som er billigst. Sannsynligvis blir det slik at folk sier én ting og gjør noe annet, spår Berge.

Lommeboka avgjør

- Jeg tror ikke boikotten vil ha noen effekt, det er lommeboka som teller. Prissensitiviteten gjelder ikke bare innenriks, men på alle flyvninger, og så avhenger det av hva konkurrentene gjør, sier han.

Elnæs har tidligere arbeidet i Ryanair. Han sier at med hans kjennskap har slike trusler sjelden noen stor effekt.

- Ryanair opplevde for noen år siden mye av det samme, men det hadde veldig liten effekt. Da jeg jobbet i Ryanair, var det passasjerer som ikke ønsket å kommunisere at de fløy til l London med selskapet. Det var ikke helt sturent.

Men Elnæs sier at lavprisselskapene nå har en mer akseptert forretningsmodell som de scorer høyere på hos passasjerene.

Dønn seriøse

Og om fagforeningene er kritiske til Wizz Air, er det ellers ikke noe å utsette på historikken og seriøsiteten til lavprisselskapet.

- Nei, Wizz Air er «dønn seriøse» og har en av de mest moderne flyflåtene i Europa. Flyene er effektive, har et lavt drivstoff-forbruk og er miljøvennlige med ny teknologi, sier Elnæs.

Ifølge Elnæs har både Norwegian og SAS 50-60 ruter hver i uken mellom Oslo og Bergen. Så lenge Wizz Air ikke har en base i Norge, er det begrenset hvor mange fly de kan sette inn. Inntil videre skal det være to fly som opererer de tre rutene.

- Men lykkes de med disse tre rutene, vil de sette inn mer kapasitet.

Ringrev

Men det der ikke bare Wizz Air som nå skal kaste seg over det norske innenlandsmarkedet. Ringreven Erik G. Braathen har fått med seg tidligere toppfolk fra Norwegian i nystartede Braathen Air, men selskapet har søkt om inntil 1,5 milliarder kroner i statsstøtte.

- Er det liv laga for dette selskapet uten denne støtten?

- Det blir tøft uansett, og spørsmålet er hvilken posisjon de skal ta i markedet. Det er en grusom timing, ettersom den skjer samtidig med satsingen til Wizz Air, svarer Berge.

Elnæs sier at Braathen Air tenker mye som Wizz Air, men retter seg kanskje noe mer inn på næringslivstrafikken.

Ingen krigskasse

- De har vært tydelig på at de ikke har noen krigskasse og ikke i samme grad kan konkurrere på pris. For Braathen Air handler det om å tape minst mulig de neste 12-18 månedene. Inntjening tar tid, de snakker om å ansette 400 personer.

- Og selv om de får leid inn rimelige fly, er avgiftene like for alle selskapene. Hvis staten ikke stiller opp, blir det tungt å få på plass kapitalen å uten risikovillige investorer, spår Elnæs.