Equinor-sjef Eldar Sætre går av - Anders Opedal kommer inn

Anders Opedal tar over som konsernsjef i Equinor etter Eldar Sætre.

STAVANGER/OSLO (Nettavisen Økonomi:) Mandag morgen skriver Equinor i en pressemelding at Eldar Sætre fratrer fra jobben som konsernsjef for oljegiganten.

Konsernsjefen hadde mulighet til å gå av med pensjon da han fylte 62 år for to år siden, men benyttet seg ikke av muligheten. I stedet laget Equinor og Sætre en ny avtale, som sa at sunnmøringen senest i februar 2023 ville gå av med pensjon.

I høst blusset ryktene opp om at Equinor-styret hadde begynt å se seg om etter en ny konsernsjef, men Sætre har kategorisk avvist til mediene at han er på vei ut.

Sætre startet i daværende Statoil i 1980, og har bekledd mange ulike roller i konsernet. Siden 2015 har 64-åringen vært konsernsjef.

FERDIG: Eldar Sætre tok over et Statoil i oljekrise i 2015, etter å ha fungert som konsernsjef siden Helge Lund trakk seg høsten 2014. Han ledet an da Statoil skiftet navn til Equinor for to år siden, og forlater selskapet etter over fem år i sjefsstolen. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix) Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Opedal inn

Equinor skriver at Anders Opedal blir ny konsernsjef i selskapet fra 2. november. Han kommer fra stillingen som konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring.

- Styret er stolte av å presentere Anders Opedal som den neste konsernsjefen i Equinor. Equinor går inn i en fase med betydelige endringer når verden må ta stadig sterkere grep for å bekjempe klimaendringene.

- Styrets mandat til Anders er å akselerere Equinors utvikling som et bredt energiselskap, og å øke verdiskapingen for våre aksjonærer gjennom energitransisjonen, sier styreleder Jon Erik Reinhardsen i Equinor i en børsmelding mandag morgen.

Opedal begynte i selskapet i 2011, og ble i 2011 ansatt som sjef for Equinors prosjektportefølje på mer enn 300 milliarder kroner. Opedal har senere hatt rollen som direktør og landsjef for Equinors aktiviteter i Brasil.

- Anders Opedal har dyp kunnskap om, og bred erfaring fra, energisektoren. Han har gått gradene i Equinor, han har vist sterkt lederskap og han har levert resultater som har overgått forventningene som er stilt til ham, sier styreleder Reinhardsen og fortsetter:

- Han er den første ingeniøren som blir konsernsjef i Equinor, og er sterkt engasjert i teknologi, digitalisering og industriutvikling. Et enstemmig styre er trygge på at Anders er den rette til å videreutvikle Equinor i det grønne skiftet, og ytterligere styrke selskapets kultur og sikkerhetsresultater sammen med engasjerte medarbeidere.

Tok over en organisasjon på slankekur

Da Sætre tok over i 2015, hadde prisen på et fat nordsjøolje nylig falt fra 100 til 50 dollar på under et halvt år. Senere samme året skulle oljeprisen ned i under 40 dollar fatet. Samtidig var oljekonsernet midt i en stram nedbemanning, der organisasjonen skulle bli 5.000 ansatte færre mellom 2012 og 2017.

– Det er mange som sier de synes synd på meg som har vært så uheldig å havne i sjefsstolen på et sånt tidspunkt. Jeg føler meg heller privilegert, sa Sætre til Aftenposten i 2016.

Sætre sier i pressemeldingen mandag at han tror Anders Opedal er rett person til å lede oljegiganten videre.

- Jeg har tilbragt hele mitt yrkesaktive liv i Equinor. Jeg er glad i dette selskapet og det har virkelig vært et privilegium å få jobbe med alle de fantastiske folkene i Equinor gjennom fire tiår. Jeg er veldig stolt av det vi har oppnådd sammen. Takket være utrettelig innsats fra kompetente og dedikerte medarbeidere i hele selskapet, er Equinor i dag et sterkere og mer konkurransedyktig selskap, bedre forberedt for lavkarbonfremtiden enn noensinne. Jeg kjenner Anders godt og er helt sikker på at han er den rette til å lede selskapet videre i den neste fasen av energitransisjonen, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor.

Styreleder Reinhardsen berømmer Sætres lederskap gjennom en vanskelig periode for selskapet.

- Eldar har dedikert hele sin karriere til Equinor, fra han begynte i selskapet 24 år gammel. Som konsernsjef siden 2014 har Eldar utviklet Equinor som et bredt og mer globalt energiselskap. Eldar tok over som konsernsjef på et tidspunkt da oljeprisen fikk et dramatisk fall. Takket være hans lederskap og sterke leveranser fra hele organisasjonen, er Equinor i dag et sikrere, sterkere og mer konkurransedyktig selskap, godt posisjonert for å lykkes gjennom den pågående energitransisjonen.

- Navneskiftet til Equinor reflekterer selskapets utvikling som et bredt energiselskap og vil for alltid stå som en viktig milepæl fra Eldars tid som konsernsjef. Styret er takknemlige for Eldars lederskap, resultatene han har skapt og hans lojalitet til selskapet, sier Reinhardsen.

