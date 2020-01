Nå er boksehanskene tatt på - og vi kan få alle mot alle i finalen

Da varte det ikke lenge før Erna tok på seg boksehanskene. Med den nye regjeringen viser hun tydelig front mot Frp, og nå gjelder ikke Granavolden-plattformen lenger.

Tidligere denne uka skrev jeg at Erna åpnet for selvskading om hun fortsatte å stå på kompromissene i Granavolden-plattformen, mens Frp fristilte seg selv i opposisjon.

Hun må ha tenkt på det samme selv, for i dag kom svaret: Å ta med seg både Abid Raja (V) og Knut Arild Hareide (KrF) inn i regjering er som å veive med to knallrøde kluter foran den sinte og sårede oksen i tyrefekter-arenaen.

Det er ingen hemmelighet at friskusen Raja er blant politikerne Frp-ere misliker mest. Innad i Frp har han til og med fått skylda for regjeringskrisen.

Det var nemlig da Abid Raja gikk ut og ville hente hjem alle IS-kvinnene, at det virkelig svartnet for de mer moderate i partiet, blir det sagt. Først da gikk flertallet inn for å marsjere ut uten å bale mer med de mye omtalte kravene til Erna.

At Erna Solberg (H) tar med seg både Abid Raja (V) og Knut Arild Hareide (KrF) inn i regjeringen er som å veive med to knallrøde kluter foran Fremskrittspartiet.

Og Hareide er som kjent hærføreren for den halvdelen av Kristelig Folkeparti som ville over til Jonas Gahr Støre og den rødgrønne siden i fjor.

Innad i KrF kan nok Hareides oppstandelse fra de politisk halvdøde ha samlende effekt. Men i Frp er skepsisen til akkurat denne manøveren tilsvarende stor. Det er den også langt inn i Høyre.

Ikke hør på hva de sier, se på hva de gjør, er et like godt råd i politikken som ellers i livet.

Og akkurat her blir Ernas signaler oppfattet som klare og tydelige: Når Frp så tydelig har behov for å markere «særpreg», så skal de sannelig få særpreg fra Venstre og Kristelig Folkeparti også.

Paradoksalt nok kan dette virke samlende også innad i regjeringen. I alle fall er det dette treparti-samarbeidet som er det foretrukne for både Venstre og KrF. Kanskje puster også Erna Solberg lettet ut over å være kvitt urokråkene på ytre høyre som stadig skal stille nye krav for å være med.

Kanskje får hun plass til å lete fram noen ekte Høyre-saker fra kistebunnen også.

Uansett betyr dette trolig at Granavolden-plattformen endelig blir lagt vekk, og at den nye regjeringen ikke har tenkt å kompromisse mer enn høyst nødvendig. Det bærer bud om vanskelige tider når regjeringen etter hvert må kjøre slalom i Stortinget for å skaffe flertall for sakene sine.

Programelder Sigrid Sollund gir snart opp, mens Sylvi Listhaug (Frp) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fortsetter å snakke i munnen på hverandre. Skjermdump NRK

Da kan det være en trøst at opposisjonen er splittet og krangler så busta fyker.

Den som så Dagsnytt 18 torsdag kveld, med Sylvi Listhaug (Frp) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i studio, fikk en forsmak på hva som skjer når de ivrigste populistene på begge sider skal overby hverandre i kampen om «folk flest» - og om å være mest mulig mot regjeringen.

Er vi riktig (u)heldige, alt etter hvilket ståsted vi har, blir innspurten i den kommende valgkampen som de siste minuttene i en dramatisk håndballfinale - der alle formasjoner oppløses og spillerne går over til å slåss mann mot mann.