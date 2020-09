Nå er denne påleggsklassikeren fra Kavli tilbake

En hel generasjon vokste opp med denne smøreosten.

Dette er smaken som du og generasjonen foran vokste opp med, sier produktsjef Frode Flem Langeland i en pressemelding.

Det opplyses videre at Kavli har vært så tro som mulig mot den originale oppskriften, og at det utelukkende brukes norske råvarer.

- Vi opplever høy etterspørsel om å relansere en av forrige generasjoners absolutte påleggsfavoritter. Folk kontakter oss og sier at de ønsker smaken av barndommen tilbake. Når det nå i tillegg er 100 år siden utviklingen av verdens første holdbare smøreost startet, synes vi det er helt riktig å lansere Primula-merkevaren igjen, Langeland.

Nesten 100 år gammel

Påleggsklassikeren regnes som verdens første langtidsholdbare smelteost, og kom ut på markedet i 1924.

- Selv om teknologien har tatt mange steg siden lanseringen, er utgangspunktet det samme. Gode og rene råvarer i bunn, og en prosess perfeksjonert gjennom nesten 100 år. Derfor skriver vi «håndverk og tradisjon siden 1924» på tuben, forklarer produktsjef Langeland.

Kan appellere hos alle

Primula er i hovedsak best kjent hos den eldre generasjonen, men Kavli håper at den klassiske osten kan slå an i den yngre målgruppen.

- Primula har en fyldig, men likevel mild smak som kan slå an blant de fleste som er glad i god, norsk ost, Vi ser også at nordmenn kjøper mer norskprodusert mat og ønsker å støtte opp om lokale produsenter. Primula ble lansert i Bergen i 1924 og relanseres og produseres i samme by nesten 100 år senere, sier administrerende direktør i Kavli, Kristine Aasheim, i pressemeldingen.