Nå er det alvor igjen: Din lønn blir avgjort

- Kravene fra i vår står seg.

Etter fire måneders pause starter lønnsforhandlingene igjen. Det er Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, og direktør Stein Lier Hansen i Norsk Industri som starter forhandlingene for det som kalles frontfagene.

Utfallet av disse forhandlingene er normalt retningsgivende for rammene når andre sektorer skal forhandle lønn senere. I juni gikk NHO ut og krevde et nulloppgjør for alle, noe Eggum bestemt avviste.

- Det er godt å komme i gang igjen. Får håpe vi ikke nå blir kastet ut av hotellet på grunn av nye smittetilfeller, sier Eggum, som håper på mest mulig ro i forhandlingene.

- Kravene fra i vår står seg. Vi vil ikke forhandle medlemmene våre ut porten. Utviklingen det siste året tilsier at enkelte grupper i overenskomsten har ekstra stort behov for å hente inn kjøpekraft. Vi skal sikre rettferdige og rimelige krav. Samtidig skal vi ha bærekraftige bedrifter for fremtiden, sier Jørn Eggum.

Noen deler av industrien er ekstra hardt rammet, for eksempel de som er knyttet til bilindustrien i Europa, påpeker lederen av Fellesforbundet.

- Enklere i oppgangstider

Mange er nysgjerrige på årets oppgjør, understreker Lier Hansen. Frontfaget er ekstra viktig i vanskelige tider, sier han. At land som Sverige og Tyskland har stroe utfordringer i sin industriproduksjon, og dette påvirker norske virksomheter også, understreker han.

- Trepartssamarbeidet har latt seg smøre økonomisk i lange oppgangstider. Nå er det litt annerledes, sier lederen i Norsk Industri.

Historiske lave renter, ekstremt lave strømpriser og lav prisstigning bidrar til på dempe uroen for husholdningene, bemerker Lier Hansen.

- Vi skal ikke bare gjennom pandemien, men omstille oss i en periode hvor bedriftene sliter. Vi må sikre økonomien i bedriftene gjennom en nødvendig omstilling og ruste oss til å også å tåle en eventuell ny oppblomstring av pandemien, sier Lier Hansen.