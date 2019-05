Nå er det full panikk i norsk Syden-favoritt - dumper prisene før høysesongen

Mallorca er vanligvis nordmenns feriefavoritt på sommeren, men i år har reisebestillingene uteblitt i stor skala.

For hotelleierne på den spanske ferieøya ser det nitrist ut for øyeblikket, like før sommersesongen starter. De er avhengige av turismen fra Nord-Europa, men i år er interessen dårligere enn på lenge, skriver flysmart24.no.

Dermed har hotelleierne i Mallorca bestemt seg for å ty drastisk til verks i år. I frykt for at turistene kan utebli i sommer, har hotelleierne bestemt seg for å dumpe prisen på hotellrom med 50 prosent.

En av hovedgrunnene til at den spanske ferieøya sliter i år med turismen, er at flere drar andre steder med et rimelige prisnivå, som blant annet Tyrkia hvor man får mer valuta for pengene.

Flere turister dropper Mallorca etter en kraftig vekst i prisnivået, og ikke minst også etter at myndighetene bestemte seg for å innføre en dobbel turistskatt i høysesongen på sommeren.

Likevel, til tross for at Mallorca-salget er langt verre i år enn i fjor, så er nordmenn fortsatt glade i den spanske ferieøya.

- Om man ser totalt på sommersalget er det så langt i år Mallorca som er det desidert mest populære reisemålet etterfulgt av Kreta, så følger Tyrkia på en solid tredjeplass, opplyser adm. dir. Christian Grønli i Ving til flysmart24.no.