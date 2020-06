Nå er det full priskrig på TV-er - men Forbrukertilsynet advarer

Enkelte tilbud er for gode til å være sanne: - Ikke fokuser på førprisen.

Denne sommeren lå an til å bli en svært god TV-tid for de sportsinteresserte. Med både fotball-EM og OL, i tillegg til de klassiske Tour de France-sendingene, var det mange grunner til å skaffe seg en litt bedre TV. En litt større TV.

Men så ble alt endret med pandemien. Alle de tre arrangementene ble avlyst eller utsatt.

På toppen av normal tilbudstid

Samtidig er sommeren et tidspunkt hvor man tømmer lagrene for utgående modeller for å gjøre plass til høstens nyheter.

Kombinasjonen av disse tingene gjør at det i disse dager kjøres kraftig tilbudsvirksomhet fra en rekke butikker.

Enkelte opererer med løfter om prisnedsettelse på 50-60 prosent. Prissammenligningstjenestene viser at mange produkter ligger på historiske lave priser, selv om kronekursen har svekket seg betydelig de siste månedene.

- Det er Black Friday ganger tre der ute nå, skriver en leser om tilbudene, samtidig som han spør seg om tilbudene virkelig kan være så gode som de utgir seg for å være.

- Sterke priser akkurat nå

Elkjøps kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly sier til Nettavisen at de har forberedt seg godt til sommerens avlyste sportsarrangementer.

- Det stemmer at det er veldig sterke priser i markedet på TV akkurat nå, og det er godt nytt for kundene våre. Vi har forberedt oss godt innen fotball-EM, og har sørget for at vi har nok varer på lager, da vi erfaringsmessig vet at det er en tid hvor mange velger å investere i ny TV til hjemmet eller hytta, sier hun til Nettavisen.

Kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly i Elkjøp. Foto: Elkjøp

Bortfallet av de store sportsbegivenhetene har ifølge Elkjøp tatt bunnen ut av markedet.

- Vi ser at den siste tiden at markedet har vært i vekst grunnet den spesielle tiden vi alle har stått i, og fortsatt står i, som har gjort at flere husholdninger har sett behovet for en ekstra TV i heimen, sier hun.

Tømmer ut utgående modeller

Kommunikasjonssjef Kristin Hovland i Norges største nettbutikk, Komplett, forteller at tilbudsvirksomheten nå i stor grad handler om å selge utgående modeller.

- Jul og sommer er de to store høydepunktene for salg av TV i Norge. Det som kjennetegner sommerperioden er produsentenes ønske om å få ut de modeller som de betraktet som utgående. Det betyr at våre kunder kan sikre seg svært gode TV-er til gunstige priser, sier hun.

Kristin Hovland kommunikasjonssjef i Komplett.no Foto: Photo by Komplett / Morten Rakke

- I år lå det an til stor aktivitet knyttet til EM, men produsentene rakk å legge disse på is. Komplett har heller ikke økt innkjøp av fjernsynsapparater på grunn av EM, men vi sørger for å utfordre våre produsenter/leverandører på vegne av våre kunder, sier hun.

- TV-produsentene har satset inn mot årets sommer

Norgessjef Peter Andersson i nettbutikken NetOnNet legger derimot ikke skjul på at denne sommeren er ekstra spesiell.

- Akkurat nå har vi veldig stor etterspørsel etter TV-er, og det er trolig flere grunner til det. Mange har sikkert planlagt å kjøpe TV før den store sportssommeren - som nå blir annerledes - men de velger kanskje å kjøpe TV likevel. Nå er det sånn at det likevel blir en sportssommer, med Premier League-kamper hver eneste dag samt kamper fra den norske Eliteserien som nettopp startet opp igjen, i tillegg til andre fotballturneringer som vil fullføres i løpet av sommeren, sier han.

Norgessjef Peter Andersson i NetOnNet Foto: (Netonnet)

- Samtidig vet vi at denne sommeren blir spesiell da mange planlegger å være hjemme ettersom det har vært vanskelig å planlegge feriereiser i noen særlig grad. Vi har faktisk gjennomført en undersøkelse, gjennom YouGov, som viser at hele 41 prosent av nordmenn planlegger å feriere hjemme, mens 28 prosent skal feriere på en hytte. Det er tydelig at vi vil ha det bra når vi er hjemme i sommer, og mange har dessuten penger til overs som de ellers kanskje skulle brukt på en reise. Alt dette tror vi bidrar til at det er stor etterspørsel etter TV. Det er også tydelig at TV-produsentene har satset inn mot årets sommer, og det gjør at våre kunder nå kan nyte godt av gode priser og gjøre et svært godt TV-kjøp, sier han.

Forbrukertilsynet: - Ikke se så mye på førprisene

Nettavisen har gått gjennom en del av tilbudene som nå er tilgjengelig. Noen fremstår som reelt svært gode, mens andre tilbud er lite annet enn den normale prisen i markedet - selv om det reklameres med kraftig priskutt.

At et produkt er satt ned med med 50 prosent, betyr ikke nødvendigvis at prisen er 50 prosent lavere enn normalen i markedet. Det er veldig vanlig i denne bransjen å operere med jojo-priser. Høye veiledende priser, gir rom for å kunne reklamere med voldsomt store priskutt i perioder.

Avdelingsdirektør Jo Gjedrem i Forbrukertilsynet anbefaler potensielle kjøpere om å sjekke ut tilbudene litt nærmere. En førpris betyr bare at butikken selv har solgt produktet til denne prisen før tilbudsperioden.

Jo Gjedrem, fagdirektør Forbrukerombudet. Foto: Cf-wesenberg

- Hvis man oppgir sin egen førpris, da er det ikke relevant hva konkurrentene har solgt den for. Selv om prisene er satt kraftig ned, så kan den godt være billigere et annet sted. Det å se på størrelsen på førprisen er ikke alltid lurt, sier Gjedrem til Nettavisen.

Som et eksempel selger Komplett for tiden en 70-tommers TV fra Philips med hele 63 prosent rabatt: Prisen er satt ned fra 23.990 til 8990 kroner.

Samtidig viser statistikken fra Prisjakt.no at TV-en har vært billigere tidligere, og at dagens pris har vært normalen i markedet den siste tiden.

Prishistorikken fra Prisjakt for billigste pris i markedet på Philips' 70-tommers skjerm viser at det er svært lenge siden førprisen i tilbudet var reelt billigste tilbud på markedet. Foto: (Prisjakt)

- Glem førprisene og sjekk ut prisen flere steder, enten ved å gå til flere butikker eller ved å bruke en av prissammenligningstjeneste, er avdelingsdirektørens klare oppfordring.

