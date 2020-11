Nå er julepriskrigen i gang - og det rekordtidlig

- Vi er godt forberedt på det enorme presset som kommer nå.

- Vi sparker i gang dette fra og med i dag (fredag). Nå kutter vi da prisene på en rekke populære julevarer, innenfor julefrokosten, julemiddagen og julekosen blir enda billigere, sier Christian Hoel, kjedesjef i Extra, til Nettavisen.

Han bidrar dermed til en rekordtidlig start på julepriskrigen. Også i fjor startet priskrigen rekordtidlig, nemlig 18. november. Denne gangen skjer det altså fem dager tidligere.

- Planlagt i god tid

Priskuttet nå inkluderer blant annet mandler, vossakorv, gräddost, grøtris og Twist-pose.

- Vi synes konkurranse er gøy og tror også det er veldig bra å gjøre dette såpass tidlig i

julehandelen, slik at vi i disse tider tar hensyn til smittevern og får spredd handelen av varer til jul litt lenger ut i tid. Ellers har vi historisk sett kjørt slike initiativ tidligere opp mot jul, men utifra å være ansvarlig nå under Covid-tider, så tenker vi det er nyttig for kundene at vi starter såpass tidlig i år, sier Hoel.

Han sier at det er gøy å registrere at nå er det Extra som er først i priskrigen, og på å kutte prisene. I fjor var det Kiwi som stratet julepriskrigen.

Priskrigen i fjor startet forøvrig ikke bare rekordtidlig, den første også til at prisene på mange julevarer ble lavere enn noensinne, med varer som maripangris ned i fire kroner.

- Trolig kommer konkurrentene til å svare med at de vil dilte etter, og således bidrar

Extra med å gjøre hele Norge billigere til julen, sier Hoel.

Varene som er nedtatt er til julefrokost, julemiddag og julekosen som blir satt ned fra 5- 40 prosent, ifølge Hoel.

- Vil det bli priskutt på andre varer enn de typiske julevarene også?

- Dette er startskuddet på priskuttet i julen, så vi skal matche og være minst like billige gjennom hele jula. Her får kundene vente å se, men dette er startskuddet, sier Hoel.

- Kommer varelageret til å holde hele jula ut hos dere?

- Dette er planlagt i god tid og dette er da sikret at vi skal ha. Samtidig er jeg ydmyk for at i disse covid-tider vil det være mer handling i julen enn noen gang i år, med mindre utenlandsreiser osv. og mer hjemmetid. Så vi er godt forberedt på det enorme trykket som kommer nå, men mener det er ansvarlig å starte priskutt og være offensive i markedet nå såpass tidlig. Slik får vi spredd kundetrafikken utover.

Varer som er satt ned i pris ↓ Klikk for å ekspandere faktaboksen Til sammen er 40 julevarer satt ned i pris. Her er varene Extra har sendt over som prisekspempler. NIDAR SFINX KONFEKT 380G (11,9%) COOP MANDLER 500G FREIA MELKEHJERTER 130G KOS RISKREM 675G (17,3 prosent) FREIA TWIST 330G TORO KÅLRABISTAPPE 85G (20 prosent) GILDE VÅRT FINESTE ROASTB.100G TORO ERTESTUING SNARKOKT 164G COOP GRÄDDOST 400G GILDE VOSSAKORV 350G 6STK (15 prosent) COOP SELSKAPSERTER 350G DANSUKKER MELIS 500G (14,1 prosent) MAILLE DIJON SENNEP 380G NORA PARISERSURKÅL HJ.L.450G (13,5 prosent) COOP RISGRØT 1KG (27,90%) KRYSTAL GRØNNSÅPE ORIG.7.5DL COOP FROKOSTKAFFE FILTERM.250G (33 prosent)

- Spent

Øystein Foros, professor i foretaksøkonomi, forteller til Nettavisen at han var spent på når priskrigen ville sparke i gang denne sesongen.

- At det kommer rekordtidlig i år kan jo være tilfeldig, det er snakk om en uke fra eller til. Jeg var spent på å se dette i år, man kan jo tenke at de kunne ha sagt noe som at de ikke ønsker at folk skal løpe til butikkene i disse tider. Ved å begynne tidlig kan de si at de drar den litt ut, slik at folk kan handle tidlig. Det sagt, noe av disse produktene som er satt ned i pris vil jo gå ut på dato. Men det er fortsatt et argument de kan bruke, sier Foros til Nettavisen.

Og fortsetter:

- Det som er spesielt med denne type konkurranse, er at vi vet når den slutter. Det er julaften. Da er det lett å bli mindre tilbakeholden, at man drar litt mer til. Det er viktig å huske at juleproduktene utgjør en ganske liten del av det vi kjøper, dette er noe de gjør for å få oss inn i butikken. Det vil ofte være bedre for butikkene å dra til på juleproduktene, for de vet at når julaften er her så er vi tilbake på normalen. De taper kanskje litt penger frem mot jul, men når vi er tilbake i butikkene 2. januar så er den konkurransen borte.

