Nå er tallene her: Så mye tapte Jens Ulltveit-Moe på grønne investeringer

For to uker siden ble konserntallene for 2019 til Umoe-gruppen kjent. De viste et underskudd for fjoråret på hele 2,2 milliarder kroner, og at den store smellen kom i investeringsselskapet Umoe AS.

Nå foreligger 2019-tallene for dette selskapet, og de er dystre med tanke på Ulltveit-Moes grønne investeringsprofil. Underskuddet før skatt for Umoe AS i fjor ble hele 1,7 milliarder kroner, som gjorde at egenkapitalen i selskapet var tapt.



Ved årsskiftet utgjorde gjelden 144 millioner mer enn de bokførte verdiene. Styret i Umoe AS hevder i årsberetningen at det er vesentlige merverdier i porteføljen til selskapet, uten å spesifisere hvor disse verdiene er.

Den reelle egenkapitalen er derfor positiv, skal vi tro årsberetningen. På den annen side er det knyttet vesentlig usikkerhet til verdiene på grunn av utbruddet av koronaviruset.

Nettavisen har bedt Jens Ulltveit-Moe om en kommentar til fjorårstallene, men han viser til konsernsjef Jarle Roth. Roth har ikke besvart Nettavisens henvendelse.

Nedskrivninger på 1,2 milliarder

Den stygge fjorårssmellen i Umoe AS kommer etter investeringsselskapet måtte skrive ned aksjer og fordringer på UBE Gruppen AS med hele 1,2 milliarder kroner. UBE Gruppen AS har datterselskapet Umoe Bioenergy, som produserer ren og fornybar etanol fra sukkerrør i Brasil. Det er her smellen er kommet.

UBE-konsernet tapte 75 millioner kroner etter skatt i 2019 og ble i desember tilført ny kapital på 36 millioner kroner. Videre planlegger Umoe å gjøre om gjeld til egenkapital i UBE Gruppen for å sikre at egenkapitalen i det brasilianske selskapet er forsvarlig.

Regnskapsåret skal endres til avslutning 31. mars, som Umoe mener er mer i samsvar med syklusen for planting og høsting. Men regnskapsår til tross, en nedskrivning på hele 1,2 milliarder kroner viser at verdiene i datterselskapet var vesentlig overvurdert, også gitt fremtidutsiktene.

På billigsalg

Umoe AS solgte seg i fjor ut av solenergiselskapet Rec med et tap på 298 millioner kroner, ifølge årsberetningen. Tapet kom da Ulltveit-Moe før jul solgte aksjene til Røkke og Aker for lave 85 millioner kroner. Aksjene ble solgt for ca. 1,30 kroner per stykk og har etter det vært oppe i over 5 kroner, men noteres nå til 3 kroner.

Men verditapet på denne investeringen er langt høyere. Rec-aksjene til Ulltveit-Moe var for seks år siden verdt nærmere 900 millioner kroner, og Ulltveit-Moe har i perioden også skutt inn penger i solenergiselskapet.

Den grønne satsingen til Ulltveit-Moe er blitt et mareritt, fjorårstapene alene utgjorde 1,5 milliarder. Bladet Kapital vurderte i september i fjor Ulltveit-Moes formue til 2,3 milliarder kroner, ned fra 3,5 milliarder i 2018. Toppen ble nådd tilbake i 2008, med en anslått nettoformue på hele 8,3 milliarder kroner.

Fredagssmell

Andre datterselskap av Umoe AS er Umoe Restaurants AS. Restaurantdriften tapte i 2019 100 millioner etter skatt. Ifølge årsberetningen skyldes det restaurantkjeden TGI Fridays nedstengning av ulønnsomme restauranter.

Ulltveit-Moe og styret innrømmer i årsberetningen til Umoe AS at 2019 var et krevende år for Umoe AS. Den finansielle handlefriheten forverret seg gjennom året, som på noe mer folkelig norsk betyr at selskapene slet med likviditeten.

Jens Ulltveit-Moe ville overfor Nettavisen i vinter ikke snakke om likviditetsutfordringene. Men et datterselskap til Umoe AS kom i fjor i brudd med lånevilkårene som var satt av banken. Det førte ifølge årsberetningen også til reforhandling av vilkårene for Umoe AS.

I samarbeid med bankforbindelsen restrukturerte Umoe AS i fjor høst virksomheten i selskapet. Banken var med andre ord ikke fornøyd med hvordan tingene ble drevet.

Solgte Sønnico

I februar 2020 solgte Umoe AS aksjene i Sønnico AS for et ukjent beløp, og det ble ifølge årsberetningen avtalt å selge eiendommen på Risøya utenfor Risør til konsulentselskapet Aibel.

Ulltveit-Moe har eid elektrokonsernet Sønnico siden 2003 og eide 90 prosent av selskapet da han solgte. Sønnico omsatte i 2019 for 484 millioner kroner og tjente 9,4 millioner før skatt. Egenkapitalen ved utgangen av fjoråret var på 26 millioner kroner.

I februar i år ble det kjent at en eks-megler Terje Tinholt ville kjøpe Fornebu hovedgård av Ulltveit-Moe. Det oppstod så strid om salget og hva som var avtalt, men ifølge DN.no ble det i april inngått et forlik om salget (bak betalingsmur).

Begynte med olje og gass

Jens Ulltveit-Moe(født 1942) startet i 1984 investeringsselskapet Ulltveit-Moe-gruppen, som siden ble omdøpt til Umoe AS. I 1991 tok han kontroll over Haugesund Mekaniske Verksted som ble utviklet til Umoe Olje og Gass og solgt i 2000. Den i dag grønne investoren skapte altså sin første formue i den grå oljebransjen.

I 2002 startet Ulltveit-Moe Umoe IKT og Umoe Catering med Peppes Pizza, TGIF Fridays, Burger King, en rekke flyplassrestauranter og lokale kafeer. I 2008 solgte han tankflåten i Knutsen OAS for å satse på fornybar energi.





I tillegg til å være investor har Ulltveit-Moe vært engasjert i den offentlige samfunnsdebatten. Han var president i Norges Rederiforbund fra 1990 til 1992 og i NHO i perioden 2000 til 2004.

Den tidligere Høyre-sympatisøren innrømmet i vinter at han nå ville ha stemt på Miljøpartiet De Grønne.