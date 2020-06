Nå er utbetalingsproblemene til DNB løst

Nesten alle DNBs kunder som skulle fått lønn og feriepenger på mandag, har onsdag fått pengene på konto.

Et betydelig antall kunder i DNB opplevde at penger som skulle kommet på konto mandag, ikke kom. Problemet lå i en fil med transaksjonsdata og gjaldt kun transaksjoner fra mandag.

– Vi er veldig glad vi har funnet en løsning som gjør at alle kundene våre vil ha pengene sine på konto i dag. I løpet av natten har vi kjørt ut lønn, feriepenger og betalinger slik at pengene er tilgjengelige på konto, sier kommunikasjonsrådgiver i DNB, Vidar Korsberg Dalsbø, til Nettavisen onsdag morgen.

- 99 prosent av transaksjonene er gjennomført, og for resten av kundene gjør vi en ekstra kontroll for å sikre at beløpene blir riktige. Disse vil også bli tilgjengelige i løpet av dagen, fortsetter han.

Korsberg Dalsbø påpeker at de få som ikke har fått riktig beløp på konto, ikke trenger å ta kontakt med dem for å få løst problemet.

- Personer som har kommet i vanskeligheter økonomisk som følge av dette kan naturligvis ta kontakt med kundesenteret vårt for å finne en løsning, sier han.

Problemet rammet både bedrifts- og personkunder som skulle fått gjennomført transaksjoner som betalinger, overføringer og lønn/feriepenger fra andre banker til DNB.

- Vi vil takke alle som har vært berørt for tålmodigheten og beklager på det sterkeste at utbetalingene ble feil, samt at det tok litt tid å få ordnet opp i problemene. VI skal gjøre vårt ytterste for at dette problemet ikke inntreffer igjen, sier Korsberg Dalsbø.