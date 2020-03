Nå får du luksusferie til rekordpris: - Aldri sett det så billig

En uke på luksuscruise i Middelhavet koster nå mindre enn to netter på hotell i Norge.

- På et sånt cruise er jo det meste inkludert. Du får tre retter til lunsj og til middag. Det eneste du betaler ekstra for er alkohol og tips, ellers er alt inkludert i prisen. Her tjener ikke cruiseselskapene mye på deg som kunde, sier Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea og cruiseentusiast, til Nettavisen.

Næss har overvåket cruisemarkedet i lang tid, både fordi Nordea har hatt cruise-selskap i porteføljene sine og fordi Næss privat er en ivrig cruisereiser.

To uker med superluksus til under 3000 kroner

Så lave priser som nå har han imidlertid aldri sett. Nå kan du for eksempel velge og vrake i cruise i Middelhavet med sju overnattinger til under 200 dollar, altså rundt 1800 kroner.

Til sammenlikning koster to nett hotell i Norge i snitt 1920 kroner, ifølge SSB.

Du kan også reise over Atlanterhavet, fra New York til Roma på fem stjerners luksuscruise over 15 netter til bare 2.700 kroner. Det blir altså like mye som tre netter på et gjennomsnittlig norsk hotell.

CRUISEREISER: Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

- For en uke i Middelhavet har jeg aldri sett det så billig. Det er rekordlavt for et sånt cruise, sier Næss.

Les også: Finn reise: – Salget av reiser har stoppet nesten helt opp - nå går Syden-turene på billigsalg

Corona

Men de lave priser har selvfølgelig en god grunn. Coronaviruset har bidratt til at folks reiselyst har sunket til bunns. Det er også stor priskutt på flyreiser og pakketurer.

RABATTER: Du får 86 prosent rabatt på cruise i Middelhavet i disse dager. Foto: vacationstogo.com

Det skyldes at det er begrensninger på adgang til turistreisemål, spesielt på steder i Nord-Italia, hvor flere av cruiseskipene vil legge til havn. Det kan også være vanskeligere å komme seg rent fysisk til avgangshavner, ettersom en rekke flyselskap har kansellert avgangene sine.

Les også: Nå raser prisene på flybilletter ned

Det som er mest ødeleggende for cruiselysten til folk er trolig likevel skrekkhistoriene om hele cruisebåter som har blitt satt i karantene på båten på grunn av viruset.

Saken fortsetter under avstemningen.

Skrekkhistorie

Det aller verste eksempelet er «Diamond Princess». På den båten ble 3.700 mennesker satt i karantene utenfor Japan i to uker, da det ble påvist corona-smitte på flere passasjerer. I løpet av tiden i karantene ble hele 705 mennesker smittet på skipet. Seks av dem er nå døde.

Les også: Sissener frykter bråk med MDG: - Norge og Sverige trenger Norwegian

- Du hører jo de verste historiene og du kan jo risikere å bli smittet, eller stengt inne på båten. Er du engstelig av deg, er det ikke noe alternativ å dra på cruise nå. Er du litt i faresonen helsemessig, så er det heller ikke særlig lurt, sier Næss, med henvisning til at det er eldre og folk med andre sykdommer som er klart mest i faresonen.

Samtidig tar cruisebåtene mange forholdsregler for å unngå smitte, inkludert å nekte adgang til passasjerer med sykdomssymptoner og de som har besøkt land i høyrisiko-områder de siste 14 dagene.

LUKSUS: Du får 15 netter på fem stjerners luksuscruise til under 3000 kroner. Mye billigere vil du neppe få det. Foto: vacationstogo.com

Taper penger

Det kunne være nærliggende å simpelthen kansellere hele cruiset under slike forhold, men Næss mener det er en god grunn til at selskapene velger å ikke gjøre det.

- Cruiseskipene har nok ikke lyst til å kansellere cruisene, siden de da går glipp av inntektene fra de som har bestilt allerede, og det er de aller fleste, sier Næss.

Han påpeker at cruiseselskapene likevel har et kraftig fall i lønnsomhet som følge av viruset.

- Før viruset var det ventet at Carnival (vedens største cruiseselskap, red.anm) ville tjene 350 millioner dollar i første kvartal. Nå er forventningene 70 millioner og vil trolig falle, sier Næss.

- Kunne du selv tenkt deg å dra på cruise nå?



- Jeg ville i utgangspunktet gjerne dra, men jeg har ikke anledning til å ta ferie på denne tiden av året. Dessuten tror jeg ikke at min kone hadde blitt med, sier Næss.