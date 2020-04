Nå går prisene på polet opp

1. mai har Vinmonopolets importører lov til å justere prisene, som en av årets tre muligheter. Nå bekrefter Vinmonopolet at prisene går opp.

Sist gang prisene på Polet kunne økes var 1. januar, men mye har skjedd siden den gang. Under koronakrisen har vi sett at dollar- og eurokursen har steget mye. Nå ligger dollarkursen på 10,60 kroner, og 2. januar var den kun 8,79 kroner, ifølge Norges Bank. Eurokursen er nå 11,50 kroner, mens den var på 9,84 kroner 2. januar.

Dette påvirker prisen på importerte varer. Jens Nordahl, kommunikasjonssjef i Vinmonopolet, forteller til Nettavisen at det allerede er klart at de 23.500 produktene i polets sortiment vil øke i pris fra 1. mai.

- Prisene vil gå opp med 2,4 prosent. Det er en prisøkning som følge av at norsk valuta har svekket seg sammenlignet med euro og dollar, men først og fremst euro, sier han.

Han forteller at Vinmonopolet har avtale med rundt 500 vingrossister, og det er de som kjøper vin fra utenlandske produsenter og importerer varene til Norge.

- Mange av kontraktene har pris oppgitt i euro, og når den norske kronen svekker seg som følge av redusert oljepris, blir det dyrere å kjøpe varer med norsk valuta, sier Jens Nordahl, kommunikasjonssjef i Vinmonopolet til Nettavisen, og legger til:

- Dette er en relativt normal prisøkning, og det er omtrent som man må forvente når norsk krone svekker seg.

ØKNING: Kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet forklarer at den endrede valutakursen gjør at de må sette opp prisene 1. mai. Foto: Tommy Andresen (Vinmonopolet)

Ett prosentpoeng mer

1. januar var sist gang prisene økte, men da økte de med kun 1,5 prosent siden forrige prisendring 1. september 2019.

Det vil si at prisene 1. mai øker med knappe ett prosentpoeng mer enn de gjorde sist gang.

- Basisutvalget vårt får en prisøkning på 2,3 prosent, mens bestillingsutvalget vårt øker i pris med 2,5 prosent. Gjennomsnittlig økning er 2,4 prosent, forklarer Nordahl.

I all hovedsak er det valutakursen som påvirker prisøkningen, men økte vinlagre i Europa kan faktisk ha bidratt til å bremse prisveksten.

- Det er ganske komplekst. Europeiske vinbønder selger nå mindre vin til barer, kafeer og restauranter etter store deler av Europa ble stengt ned som følge av koronakrisen. Dermed øker vinlagrene til produsentene. Etterspørselen har gått ned, mens tilbudet har økt, noe som kan ha dempet prisveksten, kan det ha sier Nordahl.

- Men verden er så enkel at når norsk valuta svekker seg, blir det dyrere å kjøpe fra utlandet, legger han til.

Taper penger

Vinmonopolets salg har økt siden koronakrisen startet, ifølge kvartalsrapporten for første kvartal av 2020. Det er imidlertid rødvin og hvitvin på kartong som står for den største delen av salgsøkningen, og det er mer stabilt i andre varekategorier.

- Samtidig er salget til restauranter borte. Det er dårlig nytt for importørene som har spesialisert seg på småprodusenter og for viner i høyere prisklasser. For disse er en svært viktig både salgs- og reklamekanal borte, skriver magasinet Nattverden.

Også stans i salg til andre aktører påvirker produsentene. Tidligere i april skrev Nettavisen om ølbutikken Gulating som opplevde eksplosjon i salget etter grensehandelen stoppet opp. Administrerende direktør Rolf Ivar Skår sa til Nettavisen at mange små bryggerier nå ligger på dødsleiet på grunn av koronakrisen, fordi de ikke får solgt noe til puber eller festivaler.