Nå gjør Norgesgruppen endringer: Vil tydeliggjøre hvor kjøttet kommer fra

Måten Norgesgruppen merket opprinnelseslandet på kjøtt skapte sinne tidligere i sommer, nå gjør selskapet endringer.

Den siste tiden har Nettavisen skrevet om norsk og utenlandsk kjøtt, og hvordan merkingen av sistnevnte har satt sinnene i kok.

Det startet med at Anders Nordstad, fast Nettavisen-blogger, raste over å ikke finne nok norsk kjøtt i norske dagligvarebutikker - og mente at importert kjøtt er merket for dårlig.

Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen opplyste overfor Nettavisen at de vurderte om de kunne merke opprinnelsesland tydeligere.

Nå gjør Norgesgruppen endringer. Allerede før koronakrisen skal ha selskapet ha vært i gang med planer for enda tydeligere merking av opprinnelsesland, det opplyser de selv til Nationen.

Allerede fra og med tirsdag vil en av to endringer tre i kraft. Da vil ferskt kjøtt ha en tydligere merking enn det har i dag. Om noen måneder vil den andre endringen tre i kraft, og da vil hele pakken rette oppmerksomheten mot opprinnelseslandet.

- Vi anerkjenner at merkinga som er i dag kan bli tydeligere enn det regelverket krever. Vi ønsker at ingen kunder skal være usikre på opprinnelseslandet, og på kort sikt øker vi synligheten på etiketten, sier Vidar Olsen, kategoridirektør ferskvare i Norgesgruppen til Nationen.

