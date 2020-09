Nå har Norgesgruppen endret emballasjen på kjøttet sitt

Nå kan du tydelig se hvilket land kjøttet du spiser kommer fra, mener Norgesgruppen. Senterpartiets Geir Pollestad er uenig.

Tidligere i høst skrev Nettavisen om Anders Nordstad som raste mot Meny og Kiwi, fordi han ikke fant norsk kjøttdeig i butikken og at opprinnelseslandet var for dårlig merket. Han fikk støtte blant annet fra politikere i Senterpartiet.

Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen, dagligvarekjempen som eier Kiwi og Meny, forsvarte import av kjøtt. Han sa imidlertid at de vurderte muligheter for å tydeliggjøre merkingen. Et par uker senere meldte dagligvarekjempen at de endrer emballasjen.

- Vi skal bli bedre på å merke hvor kjøttet kommer fra. Merkingen skal være tydelig! Vi skal merke tydeligere enn norske regler krever. Ingen kunder skal være usikre på om det er norsk eller utenlandsk kjøtt, sa Gultvedt til Nettavisen.

Les også: Raser mot Meny og Kiwi: - Eier de ikke skam i livet?

Nå har de nye kjøttdeigpakkene begynt å komme i butikk, og hvor det før sto «Opprinnelse: Norge», står det nå - og med større skrift: «Råvare fra: Norge».

- Forhåpentligvis blir det enklere å forstå hvilket land råvaren kommer fra. Sluttproduktet, for eksempel kjøttdeig, blir produsert i Norge uansett, sier Kine Søyland, kommunikasjonssjef for Norgesgruppen, til Nettavisen.

Les også: Tine gjør stor endring med nye melkekartonger - men du har garantert sett den før

Ikke bra nok

Senterpartiet-politiker Geir Pollestad var blant dem som kritiserte dagligvarekjedene for at merkingen av kjøttets opprinnelsesland var for dårlig. Han mente at både flagg som viser opprinnelsesland og skriftlig informasjon vil gjøre det lettere for forbrukerne å velge norsk.

- Det bør være merking som gjør det umulig for folk å ta feil, sa han.

Les også: Bekymret over importert kjøtt: - Uten antibiotika ville jeg ikke vært her i dag

Nå har Nettavisen vært i kontakt med Pollestad på nytt, og har vist han bilde av den nye merkingen av kjøttdeigen til Norgesgruppen.

- Dette er jo helt håpløst. Litt større bokstaver gjør ingen forskjell, sier han.

Pollestad mener Norgesgruppen bør ha ulik emballasje på norsk og importert kjøtt.

- Har de det, kan vi være sikre på at folk vet hva de legger i handlekurven, sier han.

IKKE BRA NOK: Sp-politiker Geir Pollestad synes ikke Norgesgruppens endring er bra nok. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Vil gjøre flere endringer

Søyland i Norgesgruppen svarer på kritikken fra Pollestad:

- Det vi har gjort nå er første skritt på veien, og har gjort det vi kan for å tydeliggjøre merkingen på kort sikt, sier hun, og fortsetter:

- Vi jobber med en mer langsiktig løsning hvor også endringer i design på emballasjen vil være en del av bildet. Dette er imidlertid ikke gjort over natten, så det vil ta lengre tid.

ENDRINGER: Kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen forteller at de fortsetter arbeidet med å tydeliggjøre merkingen av kjøttets opprinnelse. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

I første omgang har de altså økt skriftstørrelsen, og tydeliggjort skillet mellom råvareopprinnelse og produksjonsland, så kommer flere endringer etter hvert.

Les også: Påstander om utenlandsk kjøtt får hard medfart i Mattilsynet



Endringen de har gjort med merkingen på emballasjen allerede, skal gjøre forbrukerne tryggere på hvor råvarene kommer fra, så de vet hva de kjøper.

- Merkingen vår har hele tiden vært innenfor regelverket, men vi ser likevel at dette ikke har vært tydelig nok for kundene, sier hun, og forklarer:

- Vi er opptatt av at det skal være enkelt for kundene å ta bevisste valg, og derfor går vi nå lengre enn det regelverket krever og merker kjøttet tydeligere.

Si gjerne din mening i avstemningen før du leser videre, artikkelen fortsetter under.

Coop gjør endringer

Det er ikke bare Norgesgruppen som endrer merkingen på emballasjen. Også Coop Norge vil nå gjøre en liten endring på noen av produktene de selger.

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, forteller til Nettavisen at de stort sett kun bruker norsk kjøtt, men de gangene de må benytte importert kjøtt, brukes det i Xtra-serien deres.

- Da merkes opprinnelsesland etter gjeldene regler. Men for å gjøre det enklere for kundene, vil vi slutte å benytte Nyt Norge-merket på Xtra-serien - selv om det brukes norske råvarer de aller fleste gangene, forteller han.

- Denne endringen gjør vi for at det ikke skal bli misforståelser hos kundene, påpeker Kristiansen.

GJØR ENDRING: Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, sier at de vil gjøre det tydeligere for forbrukerne hvor alt kjøttet de selger kommer fra. Foto: Halvor Ripegutu

Han mener imidlertid tydelig merking av kjøtt er en større utfordring for Norgesgruppens butikker enn for Coop. Kristiansen forteller at de benytter kun norske råvarer i sin Coop-serie, som også har Nyt Norge-merket. Denne merkingen ønsker de å fortsette å bygge opp.

- Siden vi ikke vil endre emballasjen vår generelt, velger vi derfor å kun fjerne Nyt Norge-merket på den serien vi av og til må benytte importert kjøtt i, sier han.

Den nye emballasjen til Xtra-serien er allerede satt i produksjon, men de vil bruke opp allerede produsert emballasje før kjøtt med den nye merkingen kommer i butikk.