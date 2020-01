Nå har oljegeneralen fått ny jobb: - Veldig annerledes

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen understreker at han ikke skal jobbe med olje og gass den første tiden.

Mandag slapp Menon Economics nyheten om sin ferskeste medarbeider – den tidligere direktøren for Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (60).

«Vi er svært tilfreds med at Schjøtt-Pedersen med sin brede erfaring fra offentlig forvaltning og politikk vil knytte seg til oss som fagperson», skriver Menon i en pressemelding.

Til Nettavisen Økonomi sier Schjøtt-Pedersen selv at han offisielt har sin første dag på jobb 1. februar, men at han allerede er på vei inn i sitt første møte.

– Jeg ser fram til å bruke min faglige kompetanse og brede samfunnskunnskap til å bidra til analyser og gi råd til Menons kunder, sier Schjøtt-Pedersen til Nettavisen.

Les mer: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen går av som toppleder i Norsk olje og gass

Sluttet formelt i Norsk olje og gass tirsdag

Den tidligere oljedirektøren sier han har hatt dialog med Norsk olje og gass siden før jul, og at det hele tiden har vært god dialog mellom partene. 3. januar ble det klart at Schjøtt-Pedersen gikk av som toppsjef i bransjeorganisasjonen.

– Det blir veldig annerledes å jobbe i Menon sammenliknet med stillingen jeg hadde tidligere. Jeg kommer ikke til å jobbe med olje- og gasspørsmål den første tiden. Dette blir en helt ny måte å jobbe på for meg. Jeg skal være med i arbeidsgrupper internt for offentlig virksomhet, samt bidra til rådgivning, sier Schjøtt-Pedersen og fortsetter:

– Dette er noe jeg ser veldig fram til.

OLJEDIREKTØR: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen har sluttet som direktør i Norsk olje og gass etter fem år. Nå skal han begynne i analyseselskapet Menon Economics. Foto: Jan-morten Bjørnbakk (NTB scanpix)

Schjøtt-Pedersen, som formelt sluttet i Norsk olje og gass tirsdag, blir tilknyttet Menon Economics som assosiert partner i selskapet.

60-åringen skulle i utgangspunktet sitte i stillingen som direktør i Norsk olje og gass fram til en etterfølger ble klar. To uker senere ble det imidlertid klart at Knut Thorvaldsen, som var viseadministrerende direktør mens Schjøtt-Pedersen var øverste leder, skulle overta direktørjobben midlertidig.

– Det vi har funnet ut av, er at det kommer til å gå lang tid før det kommer på plass en permanent erstatter. Derfor konstitueres viseadministrerende direktør Knut Thorvaldsen den 27. januar. Samtidig skal jeg over i nytt arbeid, sa Schjøtt-Pedersen i forbindelse med direktørbyttet.

Schjøtt-Pedersen satt som toppsjef i Norsk olje og gass i fem år.

Les også: Bransjetopp spår el-sjokk for forsikringskunder

Menon: – Svært tilfreds

I en melding skriver også Menon at Schjøtt-Pedersen ikke vil være en del av analyser knyttet til olje- og gassnæringen den første tiden.

– Vårt samarbeid vil i den nærmeste tid ikke rettes mot analyser av olje og gassnæringen, sier Leo Grünfeld,.som er forskningsleder og styreleder i Menon i meldingen.

Til Nettavisen Økonomi sier Grünfeld at Schjøtt-Pedersen selv tok kontakt med analyseselskapet, og at han så for seg at Menon var et spennende sted å jobbe.

– Han har svært relevant kompetanse og tunge analytiske evner. Schjøtt-Pedersen egner seg godt som person, og vi ser fram at han blir tilknyttet som en av flere assosierte partnere som kommer fra akademia, embetsverket og næringslivet, sier Grünfeld.

Foruten å ha vært toppsjef i NHO-foreningen Norsk olje og gass, har Schjøtt-Pedersen vært finansminister og fiskeriminister for Arbeiderpartiet. Han var i mange år blant tidligere statsminister Jens Stoltenbergs aller mest betrodde støttespillere.

Menon Economics er et konsulentselskap med rundt 50 ansatte som utfører analyser, forskning, utredning og rådgivning i grenseflatene mellom økonomi, politikk og marked. Menon analyserer økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, organisasjoner og myndigheter.

Les mer: Mikroplast blåses ut i havet: Norsk oppfinnelse kan snu dette