Nå kan bedrifter få støtte for å hente permitterte tilbake

Arbeidsgivere kan få støtte til å dekke lønnskostnader dersom de tar permitterte tilbake til jobben i sommermånedene.

Ordningen med lønnsstøtte ble lagt fram i slutten av mai og anslås å koste om lag 4 milliarder kroner. Den trer i kraft onsdag 1. juli. Bedriftene kan få en støtte på inntil 15.000 kroner per måned per ansatt som hentes tilbake i jobb i juli og august.

Først i oktober kan bedriftene søke om å få støtten utbetalt. Det skjer på nettsiden lonnstilskudd.no , der det også ligger informasjon om ordningen.

Les også: Harvard-professor mener dette tankesettet vil redde deg i fremtiden: – Det er avgjørende at du adapterer det så snart du kan (+)

– Tilskuddet kan bidra til at arbeidsgivere som er usikre på fremtiden likevel tar permitterte tilbake. Det er viktig at vi nå får flere tilbake i jobb raskt og hindrer at arbeidsledigheten biter seg fast, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Blant kravene som stilles er at den ansatte må komme tilbake i minst samme stillingsprosent som før permitteringen og være i jobb for hele perioden det søkes støtte til. Den ansatte må ha vært helt eller delvis permittert 28. mai. Arbeidsgiveren kan ikke permittere eller si opp andre ansatte i «sammenlignbare stillinger» i sommermånedene.

Les også: Hurtigruten har hentet tilbake 400 ansatte

Bedriften må også ha hatt et omsetningsfall på minst 10 prosent for å kvalifisere til støtte.

Liste over alle regelendringer som trer i kraft fra eller rundt 1. juli:

– Lønnsstøtteordningen for bedrifter som tar permitterte tilbake i jobb

– Utvidet fradragsordning for investeringer i oppstartsselskaper

– Økt skattefordel for arbeidstakere som kjøper aksjer i arbeidsgiverselskapet

– Utvidet opsjonsskatteordning for små oppstartsselskaper

– Redusert og utsatt arbeidsgiveravgift for mai og juni 2020

– Forlenget kompensasjonsordning for bedrifter med omsetningsfall til og med 1. august

– Redusert engangsavgift på bruktimporterte biler eldre enn fem år

– Utvidelse av veibruksavgiften til å gjelde alt flytende biodrivstoff

– Fritak fra moms for dybdejournalistikken

– Fritak fra moms for ufortollede kjøretøy til diplomater (en ordning som har eksistert i praksis siden 1970-tallet)

– Fritak fra toll på kjøtt fra egen jakt, til eget bruk

– Redusert avgift på alkoholfrie drikkevarer

– Utsatt foreldelsesfrist for momskompensasjon

– Kutt i forsinkelsesrenten på forsinkede betalinger

– Bortfall av særregler der kraft til kryptovalutautvinning ble ilagt full elavgift

– Mindre endringer i oljefondets mandat

(©NTB)