Nå kan du bli nabo med kronprinsparet

Kronprisregenten og kronprinsessen leier ut hus på Skaugum.

Har du drømt om å bo tett på de kongelige? Nå har du en kjempesjanse.

Kronprinsparet har nettopp lagt ut et hus på Skaugum i Asker til utleie på Finn.

Huset er på selve Skaugum-tomten og ligger få meter fra kronprisparets egen bolig. Prisen per måned for boligen, som har et bruksareal på 287 kvadratmter og fem soverom, er 27.000 kroner.

Leieperioden er fra 1. mars 2020 til 28.2.2023, altså tre år.

God sikkerhet



Boligen beskrives som et «innholdsrikt og romslig hus med 5 soverom, 2 stuer og 2 bad. Perfekt for en barnefamilie!»

Sikkerheten er også godt ivaretatt, ettersom område overvåkes av garden døgnet rundt.

I annonseteksen fremgår det videre det at «Skaugum Gård ligger vakkert til, høyt over Askers bygd med Skaugumåsen i bakkant. Eiendommen ligger i svært attraktivt, barnevennlig strøk, med meget gode solforhold».

Stille og rolig



Det legges også vekt på at det er et «stille og rolig område med nærhet til turstier som Semsvannet som er Asker' s største innsjø og friområder, gir boligen en unik beliggenhet. I nærområdet finnes det også mange muligheter for organiserte aktiviteter som: fotballbaner, ski-/alpinanlegg, svømmehall, tennis-/golfbaner, ishall, idrettsplasser samt en rekke lag og foreninger».

Nettavisen har vært i kontakt med Tonje Halkinrud i Utleiemegleren, er kronprisparets megler. Hun viser til Slottets medieavdeling, som ennå ikke har besvart Nettavisens henvendelser.

Det var Budstikka som først omtalte saken.