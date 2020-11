Nå kan du endelig søke om nasjonalt ID-kort

Kortet skulle ha vært klart for flere år siden.

Politiet skriver i en pressemelding at norske statsborgere kan søke om ID-kort, og at det er frivillig å søke om det.

- Du søker om ID-kort på samme måte som pass. Du bestiller time på politiet.no, og kan søke på alle pass- og ID-kontorer i Norge, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

ID-kortet er like sikkert som passet, og det er kun politiet som har myndighet til å utstede kortet.

- Kriminalitetsforebyggende tiltak

Det nye kortet forventes å komme til stor nytte i kampen mot ulike former for kriminalitet.

- Dette er et viktig kriminalitetsforebyggende tiltak, og bidrar til å forebygge ID-misbruk og annen alvorlig kriminalitet som arbeidslivskriminalitet, menneskehandel og terror, sier Skulstad.

For alle som skal søke om ID-kort, kreves det at man tar med passet sitt for å legitimere seg selv.

På bordet i mange år

Det første forslaget om nasjonalt ID-kort for nordmenn kom allerede i 2007, men realiseringen av kortet har siden da blitt utsatt og utsatt. ID-kortet skulle opprinnelig vært klart i desember 2016, men slik gikk det ikke.

- Arbeidet med innføring og teknologiutviklingen av nye pass og ID-kort har vært mer komplisert enn antatt, og flere forutsetninger har endret seg underveis. Det har oppstått store forsinkelser, og kostnadene er blitt langt høyere enn først antatt. Det tar politiet på stort alvor, sa Skulstad til Aftenposten i fjor høst.

De fleste utsettelsene har vært begrunnet med kravene til sikkerhet. Politiet skrev også tidligere i år at kortet kunne ha blitt utsatt nok en gang på grunn av koronapandemien, men nå er altså ventetiden over.

