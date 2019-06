Nå kan du finne billigste taxi i Vy-appen

Nå kan du snart vye deg til den rimeligste taxien.

Taxi skal være en del av kollektivtilbudet, og om kort tid vil det dukke opp mulighet til å bestille taxi i Vy-appen. (Tidligere NSB)

Det opplyser selskapet i en pressemelding fredag morgen.

– Det skjer mye spennende i taxibransjen, og vi ser på taxi som en del av kollektivtilbudet. Taxi er ofte det eneste alternativet når man skal til og fra stasjonen eller holdeplassen, og særlig hvis du har bagasje, sier Synne Homble som er konserndirektør i Vy.

Nye regler for taxi

I forbindelse med de nye reglene fra 1. juli 2020 vil antallet drosjeløyver ikke lengre ha et makstak. Ifølge Vy kan det bety lavere priser og et bedre tilbud for kundene. Samtidig skal alle taxier i Oslo være elektriske innen 2022.

Avtalen er inngått sammen med Internett Trafikk Formidling (ITF) som gjør at du kan forhåndsbestille taxi når du benytter tog eller buss via Vy-appen. I praksis betyr det at når du er fremme, kan du ha en taxi stående og vente på deg - klar til neste etappe på reisen.

– Vi gleder oss til å kunne vise frem taxi som en del av reisen når kundene planlegger sin reise i Vy-appen. Kundene får flere reisemuligheter, og taxiselskapene våre får en ny salgskanal, sier Homble.

Du vil i appen kunne sammenligne selskaper og priser, og dermed finne rimeligste taxi.

Totalt er det allerede 2,7 millioner som har lastet ned appen, og vi kjøper billetter for 2 milliarder kroner via appen.

Tidligere har Vy lansert Din Bybil som skal tilby mulighet til å leie elbil fra togreisens slutt.

Utelukker ikke flere slike tilbud

I et intervju med Nettavisen forklarte konsernsjef Geir Isaksen at dette er ikke det eneste tilbudet de ser etter. Han mener at flere lignende tilbud kan føre til at flere reiser kollektivt, om du får en helhetlig pakke fra A til B.

– Hvis vi klarer å bygge et tilbud rundt buss og tog, som gjør det mer attraktivt å bruke det fordi du kommer helt frem, vil vi bidra til det. Det betyr ikke at du vil se Vy-sparkesykler med det første. Men det kan godt hende at vi kan få et fornuftig samarbeid med andre transportleverandører og legge det inn i appen vår, sa han til Nettavisen.