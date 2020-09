Nå kan du se Netflix - helt gratis og uten innlogging

Netflix tilbyr begrenset gratis tilgang til flere filmer og serier.

Per i dag har ikke Netflix en gratis prøveperiode, og et abonnement på mellom 89 og 159 kroner per måned krever også at man registrerer seg.

GRATIS: Netflix har i det stille gjort det mulig for ikke-abonnenter å teste ut strømmetjenesten gratis. Foto: Halvor Ripegutu (Nettavisen)

Nå tilbyr imidlertid strømmetjenesten begrenset gratis tilgang til en rekke filmer og serier uten innlogging. Det du kan se gratis akkurat nå er Stranger Things, Murder Mystery, Eliteskolen, Boss Baby: Tilbake på jobb, Bird Box, When They See Us, Kjærlighet Gjør Blind, The Two Popes, Our Planet – Vårt utrolige hjem, og Grace and Frankie.

Du vil kunne se filmene i sin helhet, men bare den første episoden av den første sesongen er tilgjengelig for seriene.

Ifølge Netflix vil gratisutvalget endres fra tid til annen.

STRANGER THINGS: Første episode av suksess-serien «Stranger Things» er blant det du kan se gratis akkurat nå. Foto: Halvor Ripegutu (Nettavisen)

De overnevnte filmene og seriene kan du se akkurat nå på netflix.com/watch-free.

– Vi ser på forskjellige markedsføringskampanjer for å tiltrekke nye abonnenter og gi dem en flott Netflix-opplevelse, sier selskapet i en uttalelse til nettstedet Gadgets 360.

På en supportside opplyses det at tilbudet fungerer i nettlesere på PC eller Mac, samt på Android-enheter. Det skal ikke fungere for iOS-nettlesere.

Nettstedet OnlyTech var blant de første som oppdaget tilbudet, som har blitt gjort tilgjengelig av Netflix i det stille, og som er relativt godt gjemt helt nederst på Netflix sin forside: