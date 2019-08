Nå kan du se V75 på Nettavisen

Rettighetene for å sende V75 har flyttet på seg i den norske avisverdenen.

Etter at V75-løpene i lang tid har vært å se på VG vil du fra lørdag 17. august finne løpene på Nettavisen.

- Amedia har overtatt rettighetene til travløpene, og vi vil sende V75-løpene åpent for våre lesere på Nettavisen trav, forteller Pål Nisja-Wilhelmsen, direktør for innovasjon i Nettavisen

Nettavisen har vært kommisjonær for Norsk Rikstoto siden 2007, og går med tilgangen til å sende løpene i et enda mer strategisk samarbeid:

- Det er mange hundre tusen som er interessert i hestesporten i Norge. Over 400 000 mennesker spiller på Rikstoto, og enda flere rir på hest eller er interessert i hest. Idretten er en stor idrett, og dette er et viktig satsingsområde for oss forteller Nisja-Wilhelmsen.

Nettavisen har fem eksperter som hver eneste dag leverer ekspert-tips på travløpene. Stoffområdet er populært, mener Nisja-Wilhelmsen:

- Stoffområdet er godt lest, og det er mange lojale lesere som elsker travstoffet vårt.

