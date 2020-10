Nå kan du selge gamle Ikea-møbler tilbake til Ikea

Møbelhuset er i gang med en nytt tiltak mot miljøsvinn.

Som et nytt ledd i sin egen bærekraftstrategi starter Ikea nå et nytt tiltak, som skal la kunder selge tilbake gamle Ikea-møbler til møbelgiganten.

Tiltaket, som kalles «Ikea kjøper tilbake» går ut på at kjeden rett og slett kjøper tilbake gamle Ikea-møbler man ikke lenger har bruk for.

- Dette er en del av bærekraftstrategien vår, hvor Ikea innen 2030 skal bidra til et lavutslippssamfunn, ved å være 100 prosent sirkulære og klimapositive, sier administrerende direktør i Ikea Norge, Claire Rodgers via kommunikasjonsrådgiver Stine Odland.

Alle skal ha tilbudet etterhvert

Hun forklarer at vi her til lands har vært ganske tidlig ute med dette tilbudet, og at det har vært noen pilotland. Målet er at alle Ikea-land skal ha tilbudet etterhvert.

I Norge har det foregått et prøveprosjekt i Ringsaker siden 2018, og en gjenbruksbutikk ble også åpnet på Leangen i 2019. Innen uke 48 vil tiltaket imidlertid rulles ut til alle varehus i Norge.

- Tanken er å inspirere mennesker til å leve et sunnere og mer bærekraftig liv hjemme. Det handler ikke bare om å tilby smarte produkter, men starte en bevegelse for en bedre og mer bærekraftig hverdag, fortsetter Rodgers.

Ikke alt som kjøpes tilbake

«Ikea kjøper tilbake» fungerer ved at forbrukeren laster opp et bilde av møbelet de vil bli kvitt i et system på Ikeas nettsider, hvor man så vil få et tilbud om hvor mye varehuset vil kjøpe møbelet for. Ved varehuset vil man dermed få tilbake et tilgodebevis som man kan handle for.

Det imidlertid ikke alle varene Ikea kjøper tilbake. Odland opplyser at på grunn av hygiene- og sikkerhetsårsaker ikke kjøper tilbake ting som tekstiler, kjøkken, baderom og barnemøbler.

- Men vi vil kjøpe tilbake skjenker, skap, bokhyller, TV-møbler, nattbord, kontormøbler og andre lignende ting.