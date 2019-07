Nå kan du snart fritt bruke strømmetjenester utenlands

Fra 1. august kan norske forbrukere benytte seg av strømmetjenester når de er i utlandet. NRK planlegger å følge etter i løpet av året.

Mange streamingtjenester påvirkes i dag av hvilket land man oppholder seg i, men det er allerede slike tjenester som har tilpasset seg.

– Jeg mener det burde være en selvfølge at man kan bruke tjenester man har betalt for, også i utlandet. At den digitale revolusjonen innen innholdsformidling har hatt slike begrensninger, er ganske ironisk, sier Silje Hjemdal, som sitter i familie- og kulturkomiteen for Fremskrittspartiet.

Lovendringene har sitt utspring i EUs såkalte portabilitetsforordning, som fra i fjor gjaldt i alle medlemsstatene. Kulturdepartementet foreslo i fjor høst at dette skulle bli en del av norsk lov.

Vil ha NRK med

Endringene omfatter imidlertid ikke for NRK, fordi statskanalen ikke er en betalt strømmetjeneste på linje med de øvrige. De kan velge selv om de vil følge EU-reglene.

– Jeg synes at NRK også må følge opp dette. Selv om de ikke er en betalt strømmetjeneste, så er de en innholdsleverandør vi alle må betale for, enten vi vil eller ikke. At NRK gjør sitt innhold tilgjengelig for kundene sine i utlandet burde være en selvfølge, sier Hjemdal.

Skal følge opp

TV-sjef Arne Helsingen i NRK sier det er intensjonen deres å være tilgjengelig også for nordmenn som beveger seg utenfor landets grenser.

– Vi jobber med saken, men det er en del som må på plass. Vi trenger en sikker verifisering av dem som benytter seg av tilbudet vårt. Det dreier seg om rettigheter, og det må godkjennes av dem som sitter på opphavsrettighetene, sier han til NTB.

Planen er å få en løsning på plass i løpet av året.

