Nå kan lettbrus bli billigere: - Drømmen er å halvere prisen

Regjeringen vil kutte i sukkeravgiften på lettbrus, men de går ikke langt nok, mener professor og fedmeekspert Jøran Hjelmesæth.

I dag må produsentene betale 3,63 kroner i sukkeravgift per liter brus. Regjeringen foreslår å redusere avgiften med 30 prosent - til 2,54 kroner - for sukkerfri brus fra 1. juli neste år.

- Våre medlemmer er i utgangspunktet positive til endringen. Det er en god start, men vi forventer at regjeringen gjør enda mer for å redusere særavgiftene, sier Iman Winkelman, leder i Virke Servicehandel, til Nettavisen.

Kutt i sukkeravgiften er en del av regjeringens forslag til statsbudsjettet, som legges fram i Stortinget onsdag. Både helseminister Bent Høie (Høyre) og mat- og landbruksminister Olaug Bollestad (Krf) vil gjøre noe med sukkeravgiften i det neste statsbudsjettet, ifølge E24.

- Ikke nok

Fedmeekspert Jøran Hjelmesæth synes forslaget om avgiftskutt for sukkerfri brus er bra. Han er også professor ved Universitet i Oslo og leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold, samt leder for Nasjonalt råd for ernæring.

- Det er veldig bra og veldig riktig. Det gir et korrekt signal om at lettbrus er et mye bedre alternativ enn vanlig brus, sier han til Nettavisen, og legger til:

- 30 prosent er et ganske stort kutt. Er produsentene smarte, reduserer de prisen mer på brusen de selger ut, så det motiverer folk til å velge lettbrus, sier Hjelmesæth.

Brus med sukker gir økt risiko for mange sykdommer, blant annet overvekt og fedme, diabetes, og hjerte- og karsykdommer.

Hjelmesæth tror avgiftskuttet vil bidra til at flere velger lettbrus, men han skulle helst sett en mye større endring i prisen ut til forbrukerne enn prisen på lettbrus vi har i dag.

- Kuttet er ikke nok. Jeg ville helst hatt vekk sukkeravgiften helt, for det er jo ikke sukker i lettbrus. Drømmen er å halvere prisen på lettbrus ut til forbrukerne og doble prisen på sukkerbrus, sier han.

Likevel trekker fedmeeksperten fram at internasjonale studier tyder på at det ikke skal så mye prisforskjell til før folk velger lettbrus. Gjør de det, vil det kunne ha positiv effekt på helsen til det norske folk.

- Bare en liten reduksjon i inntaket av brus med sukker kan snu trenden vi ser med overvekt og fedme, spesielt blant barn og unge. Vi klarer nok ikke å nå målene om å redusere forekomsten av fedme innen 2025, men forhåpentligvis kan det hjelpe på lenger sikt, sier han.

Ønsker flere tiltak

Winkelman i i Virke Servicehandel sier det er bra at det gjøres endringer som får folk til å ta sunnere valg, men det er ikke bare myndighetene som skal ha takken for det.

- Bransjen har gjort et stort arbeid på dette, og redusert både innholdet av sukker, salt og mettet fett i flere produkter. Bransjens innsats for et sunnere kosthold har også bidratt til økt salg av sukkerfri brus, sier Winkelman.

MÅ GJØRES MER: Iman Winkelman, leder i Virke Servicehandel, mener det må gjøres mer enn å kutte sukkeravgiften med 30 prosent på lettbrus. Foto: Virke

Han er imidlertid positivt til at regjeringen ønsker å ta flere grep.

- Det er et stort paradoks at det har vært avgifter på produkter uten sukker. Vi håper på ytterligere lettelser, for eksempel at de fjerner grunnavgiften på brus, sier han.

Hvis avgiftskuttet blir vedtatt, er det foreløpig usikkert hvordan det vil påvirke kundene.

- Hvor store deler av avgiftsreduksjonen som kommer forbrukerne direkte til gode, er avhengig av produsentenes prisreduksjon, sier Winkelman.

- Vår forventning er at produsentene ikke beholder deler av avgiftsreduksjonen selv, men legger til rette for at den kommer forbrukerne til gode. Det gjør de i form av lavere priser på produktene som videreselges detaljist (kiosker og bensinstasjoner m.fl.) før sluttsalg til forbruker, forklarer han.

Vil redusere grensehandelen

Winkelman trekker fram at regjeringen må ta grep for å stoppe grensehandelen, selv om koronapandemien har bremset grensehandelen kraftig det siste halve året. Dette kan avgiftskutt på sukkerfri brus bidra til.

- Kiosk- og bensinstasjon-næringen rammes hardt av grensehandel. Det gjelder både sukkerfri brus, sukkerholdige drikkevarer, godteri og snacks, og tobakk og snus, sier han.

Winkelman trekker fram at kiosk-næringen i Norge omsetter for cirka 4,3 milliarder kroner per år, mens 5,3 milliarder kroner renner ut av landet i form grensehandel med kioskvarer. I tillegg kommer grensehandelen med øvrige varer.

Ifølge tall fra SSB grensehandlet vi for 16,8 milliarder kroner fra tredje kvartal i 2018 til andre kvartal i 2019. De nyeste tallene er derimot langt lavere grunnet koronapandemien.

Selv om Virke Servicehandel synes det er bra med en reduksjon av avgiftene på sukkerfri brus, bør også avgiftene på sukkerholdig brus og andre kioskvarer settes ned, for å gjøre det mer attraktivt å handle i Norge.

- Det må bli mindre lønnsomt å handle i Sverige og mer lønnsomt å legge igjen pengene hos den lokale kiosken eller bensinstasjonen, sier han.