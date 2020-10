Nå kan norsk varehandel bli snudd fullstendig på hodet av Amazon

Om Amazon kommer til Norge, blir konkurransen skjerpet og norske aktører må snu retning om de skal klare å vinne kundene, tror eksperter.

- Det blir raskere levering fra alle aktører når Amazon kommer til Norge, sier Anders Angen, administrerende direktør for Helthjem Netthandel, til Nettavisen.

I august offentliggjorde Amazon at de skal etablere seg i Sverige, men det er foreløpig ikke kjent når dette skjer, ifølge DI Digital. Det spekuleres også i at de kommer til å etablere seg i Norge, men ingenting er foreløpig bekreftet.

- Deler av norsk detaljhandel skjelver av usikkerhet og spenning allerede, men de beste er godt forberedt, fokuserer på egne styrker og Amazons svakheter, varehandelekspert Reidar Mueller i Varde Hartmark til Nettavisen.

- Tilstedeværelse og nærhet til markedet og kundene gjennom fysiske butikker vil ikke Amazon kunne konkurrere på kortsiktig i vårt langstrakte land, legger han til.

Én ting er i alle fall sikkert; Amazon vil gi økt konkurranse i varehandelsbransjen i Norden. Kommer de til Norge, vil det føre til endringer i norske butikker.

- Netthandelen vil øke, men det vil også hjemleveringstjenester gjøre, sier Angen.

ENDRING: Helthjem-sjef Anders Angen tror Amazons inntog i Norge vil forandre norsk varehandel. Foto: Ingar Sørensen

Mener alle vil skjerpe seg

Angen mener det amerikanske selskapet vil bidra godt på det norske markedet. De er flinke til å sette kundene først og gi gode kundeopplevelser, og dette vil norske butikker også lære av.

- Alle vil skjerpe seg. Utviklingen vil skje raskere enn nå, sier han.

Han forklarer hva han mener med at Amazon gir god kundeopplevelse.

- De gjør det enkelt å være kunde. De har en vanvittig stor bredde i sortimentet sitt, du får relevante tilbud basert på det du har kjøpt tidligere, og varene kommer kjapt levert hjem, sier han.

De fysiske butikkene må brukes bedre for å fremme netthandel, mener han.

- Samspillet må bli enda bedre. Om en kjede har fysiske butikker over hele landet, har de også lager over hele landet. Det gjør det mulig å levere varene raskere hjem, forklarer han.

Frykter nedleggelser

Også Mueller mener Amazons inntreden i Norge vil føre til endringer.

- Det vil resultere i et forsterke og skjerpet konkurranseklima, først og fremst for nettbutikkene, men fysiske butikker vil også bli berørt, sier han.

PÅVIRKES: Reidar Mueller i Varde Hartmark mener norsk varehandel vil bli påvirket om Amazon etablerer seg i Norge. Foto: Varde Hartmark

- Frykter du at noen butikker må legges ned på grunn av for hard konkurranse med Amazon?

- Ja, nedleggelser og konkurser må forventes, fortrinnsvis blant nettbutikkene men også fysiske butikker. Først og fremst gjelder dette de som ikke har tatt en tydelig posisjon i markedet, og som allerede sliter med å ta ut sitt potensial raskt nok og ikke oppnår påkrevd lønnsomhet, sier Mueller.

Hjemlevering blir viktigere

Rask levering og hvordan pakkene blir levert, vil bli stadig viktigere i varehandelsbransjen.

- Kommer flere til å begynne med hjemlevering, og i stor grad fase ut pakke på postkontoret?

- Full valgfrihet er nok påkrevd for å være konkurransedyktig, hvor hjemlevering ofte kan være et godt alternativ for forbrukeren. Dette gjelder enten der man selv velger leveringstid eller at pakken blir levert i løpet av natten eller på morgenen sammen med eksempelvis avisen, sier Mueller.

Angen i Helthjem tror også hjemlevering vil bli mer aktuelt om Amazon kommer til Norge.

- Andelen pakker levert hjem kommer til å fortsette å øke betydelig. Vi har gjort dette i flere år, og nå får vi en ny, stor aktør som viser at det er mulig, sier Angen.



Geografien blir utfordrende

Hvor raskt du vil kunne få levert hjem pakker når Amazon kommer til Norge - uavhengig av hvilken nettbutikk du bestiller fra, er foreløpig vanskelig å anslå.

- Norge har utfordrende geografi. I dag kan folk i Oslo få levert pakker på fire timer - samme dag som de bestiller, og jeg tror det kommer til å bli mer av levering samme dag eller dagen etter i de største byene, sier han.

Angen forteller at de ser at Amazon leverer pakker raskt i de tett befolkede byene i USA, mens folk i de litt mindre befolkede distriktene gjerne må vente på nasjonal postgang, og få pakkene på vanlig måte. Det tror han også vi vil se i Norge.

Reidar Mueller mener også at leveringstidene må ned om Amazon kommer, enten at du får levert pakken samme dag eller over natten. Dette vil være avhengig av når du gjennomfører kjøpet og hvor du bor.

- I tillegg må aktørene måtte forberede seg på å tilby flere og alternative utleveringssteder, tettere på hvor kundene bor og handler ellers, sier han.

Både Mueller og Kenneth Tjønndal Pettersen, pressesjef for Posten Norge, tror i likhet med Angen at geografien blir utfordrende her til lands.

- Norge er et land der kun storbyene har små strekninger for levering. Det vil trolig bli vanskelig å skape så korte leveringstider til områder der det er lengre avstander å frakte varene, sier Mueller.

- Geografien i store deler av Norge og Sverige av et kaliber som Amazon tidligere ikke har operert i, sier Pettersen.

Satser uavhengig av Amazon

I de markedene Amazon etablerer seg, blir de en utfordrer på leveringstid, noe Posten er klar over.

- Tid er definitivt viktig, og noe vi er bevisste på i våre utleveringstilbud, sier Pettersen.

Det er imidlertid også flere andre faktorer som spiller inn. I lengre tid, og spesielt etter koronapandemien slo ut i Norge, har de opplevd en økning i hjemlevering av pakker.

- Derfor blir hjemleveringtjenesten vår stadig mer individuelt tilpasset i form av at kundene kan velge både leveringstid og leveringssted. Samtidig skjer sluttleveransen raskere og med stadig flere utslippsfrie kjøretøy, sier han.

- Dette er en satsing vi vil fortsette med, helt uavhengig av Amazon, legger han til.

SATSER MER: Pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten sier at de satser stadig mer på hjemleveringstjenester - uavhengig av om Amazon kommer til Norge eller ikke. Foto: Posten

Denne satsingen er viktig for Posten, slik at det blir enkelt å handle på nett og få varene levert - enten hjem på døren, i postkassen, Post i Butikk eller i de nye pakkeautomatene.

Pettersen forteller at de nettopp har ansatt flere sjåfører for å svare på den økte etterspørselen etter hjemlevering.

- Forbrukerne har makten og det er de som bestemmer om det blir mer hjemlevering. De har allerede talt – de ønsker flere varer levert hjem, sier han.

Deler varehandelen i to

Angen tror Amazons inntog i Norge kommer til å dele norsk varehandel i to. Den ene siden er de som selger standardvarer, som vil si for eksempel en bok eller elektronikk du kan få kjøpt flere steder, og den andre blir de som selger egne og sterke merkevarer.

- Det kommer til å bli stor priskonkurranse på standardvarer, fordi Amazon har gode innkjøpsfordeler, har et trimmet lager og god logistikkoperasjon, de er gode på kundeopplevelse og flinke til å konkurrere på pris, forklarer han.

De som selger egne og sterke merkevarer kommer ikke til å slite, tror han. I det norske markedet er Bergans og Norrøna eksempler innenfor denne kategorien.

- Amazon er ikke negativt for dem, fordi de har en begrenset distribusjon av varene sine. De selger dem enten direkte på egne nettsider eller hos bestemte sportskjeder de har inngått avtaler med, sier Angen.

Han trekker imidlertid fram at det viktigste for norsk varehandel uansett er fokus på kundene og deres behov.

- Ingen kjenner kundene her til lands bedre enn norske bedrifter, så her har alle et fortrinn mot Amazon, sier Angen.

Utfordring med netthandel

Raskere levering og varene hjemlevert er vel og bra for forbrukerne. Men netthandel fører ikke bare positive ting med seg.

Kristin Ystmark Bjerkan, forsker for Sintef i Trondheim, driver forskning på blant annet hvordan netthandel påvirker reisevaner hos forbrukerne og hvordan det påvirker kommersiell varetransport.

- Den største utfordringen som følge av netthandel er kanskje at økt varetransport og tunge kjøretøyer i byer og boligområder forringer levekvaliteten i disse områdene, sier hun.

ENDRINGER: Kristin Ystmark Bjerkan tror flere aktører vil samarbeide om leveringstjenester om Amazon kommer inn på det norske markedet. Foto: Privat

Utfordringen skyldes blant annet bomturer - der mottaker ikke er hjemme - og returforsendelser fra forbruker, men også manglende koordinering og samordning på tvers av transportørene.

- En slik samordning er svært krevende å få til, og vil sannsynligvis bli enda mer krevende dersom en stor aktør dominerer markedet, sier hun.

Hun mener det er lite realistisk at en norsk aktør alene kan konkurrere med store internasjonale aktører som beveger seg inn på dette markedet.

- Derfor kan forventningen om Amazons inntreden gi norske aktører motivasjon til å samarbeide på tvers, sier Bjerkan.