Nå kan SAS-aksjen være «Ready for Takeoff»

Aksjeanalyser.com, som leverer omfattende og uavhengige børs- og aksjeanalyser for nordiske investorer, har i dag sett litt nærmere på en av de totalt utbombede flyaksjene, SAS AB (ticker på Oslo Børs: SASNO), og på hva det tekniske bildet for aksjen nå indikerer om den videre utviklingen fremover.

Det er håp å spore her, og det er utløst enkelte positive tekniske signaler den seneste tiden for denne hardt prøvede SAS-aksjen.

Aksjen er nå i ferd med å bryte opp fra en større triangel konsolideringsformasjon (jf. dagchart), og utløser med dette positive tekniske signaler for den videre utviklingen fremover.

Her en nyhet fra selskapet den seneste tiden:

9.2.2021, 10:34 Kilde: TDN Finans SASNO: ÅPNER 180 DIREKTERUTER FRA SKANDINAVIA TIL EUROPA I VÅR/SOMMER Oslo (TDN Direkt): SAS åpner 180 direkteruter fra Skandinavia til Europa i vårens og sommerens trafikkprogram, forutsatt at reiserestriksjonene er lettet. Det fremgår av en SAS-melding tirsdag 09.02.2021. SAS øker antallet avganger til Alicante, Malaga, Mallorca, Alanya, Nice, Roma og Aten SAS åpner i tillegg nye ruter med avganger fra april til: -Barcelona fra Oslo, København og Stockholm -Chania (Kreta) fra Oslo og København -Larnaca (Kypros) fra København og Stockholm -Faro (Algarve-kysten) fra Oslo ----------- 9.2.2021, 10:33 Kilde: Nyhetsbyrån Direkt SAS: 180 DIREKTLINJER EUROPA VÅR/SOMMAR OM RESTRIKTIONER LÄTTAR STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) SAS öppnar upp 180 direktlinjer från Skandinavien till Europa i vårens och sommarens trafikprogram. Det förutsätter att reserestriktionerna då har lättats. Det framgår av ett pressmeddelande. «Efterfrågan på flygresor lite längre fram ökar, särskilt till varmare destinationer. SAS inför därför fler avgångar till en rad populära resmål runt Medelhavet», skriver flygbolaget. Det finns det förhoppningar om lättnader framöver med en ökande vaccineringsgrad och minskad smittspridning i samhället och i takt med dessa kommer SAS även att öka kapaciteten på alla inrikeslinjer, samt inom Norden och till storstäder i Nordeuropa, heter det.

SAS AB (ticker på Oslo Børs: SASNO)

SAS AB er et skandinavisk flyselskap som tilbyr transport til flere nasjonale og internasjonale destinasjoner. Deres målgruppe er hyppige arbeidsreisende og fritidsreisende. Flyselskapet ønsker å utvikle tjenester som gjør det enklere å reise. Loyalitetsprogrammet, sammen med pakkereiser, gir kundene økt tilgang og forskjellige muligheter til å planlegge reisen. Passasjertrafikk mellom Danmark, Norge og Sverige står for omtrent en tredjedel av de totale inntektene, selv om SAS også tilbyr reiser globalt. SAS har partnerskap med andre flyselskap som styrker det globale destinasjonsnettverket og hjelper kundene til å bruke forskjellige flyselskaper på flere flyplasser.

[oppdatert: 16/02-2021]

Teknisk Analyse av SAS AB (ticker på Oslo Børs: SASNO):

Videre så har aksjen de seneste månedene etablert seg over 50-dagers glidende gjennomsnitt, og aksjen er også nær ved å kunne bryte opp gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt (jf. dagdiagram).

Et viktig teknisk nivå for SAS-aksjen nå er rundt NOK 2.00 (hvor også 200-dagers MA er) samt et motstandsnivå rundt NOK 2.20.

RSI momentum-indikator signaliserer nå videre oppgang for aksjen på kort sikt, og dermed virker en test av både 200-dagers glidende gjennomsnitt og motstandsnivået rundt NOK 2.20 sannsynlig i løpet av den aller nærmeste tiden.

Et eventuelt etablert brudd over NOK 2.20-nivået vil utløse et svært kraftig teknisk kjøpssignal for SAS-aksjen, og som da kan fly høyt og gjerne helt opp mot NOK 3.00 – 4.00 i løpet av kort tid.

Det skal understrekes at aksjen er ikke veldig likvid og mye omsatt, og vi vet alle at flybransjen sliter tungt for tiden, men med vaksinering på høygir verden rundt nå for tiden, og relativt gode utsikter får vi tro for at verden snart kan åpne litt mer opp igjen og bli litt mer som før.

Ja så tror Aksjeanalyser.com at denne fullstendig utbombede SAS-aksjen nå kanskje kan være ved et interessant nivå å begynne å kjøpe aksjer ved rundt NOK 1.80-nivåe her den er nå i dag.

Det som eventuelt vil kunne endre det nå positive tekniske bildet for aksjen vil være om den skulle bryte ned under NOK 1.50-nivået, og det vil isåfall utløse negative tekniske signaler for den videre utviklingen for aksjen.

Så basert på dette samlede tekniske bildet for SAS-aksjen så vurderer Aksjeanalyser.com aksjen som en spennende og interessant kjøpskandidat rundt dagens kursnivå.

Aksjeanalyser.com ser altså et potensiale for SAS-aksjen gjerne helt opp mot NOK 3.00 – 4.00 på kanskje bare noen 1-3 måneders sikt.

Det skal til slutt nevnes at Aksjeanalyser.com og undertegnede her har selv kjøpt en del aksjer i SAS rundt dagens kursnivå.

Helt til slutt nevnes det at SAS AB leverer resultater for sitt regnskapsmessige 1. kvartal den 25. februar 2021.

Teknisk Analyse av SAS AB (ticker på Oslo Børs: SASNO):

