Nå kan vi dempe den mest stupide kritikken av Greta Thunberg

Hva skulle Greta Thunberg gjort? Skulle hun gått hjem fra Madrid?

Igjen har 16 år gamle Greta Thunberg fått kritikk. Denne gangen fordi hun tok toget hjem fra miljøkonferansen i Madrid.

Eller visstnok først fordi hun klaget over at hun måtte reise på overfylte tog. Eller det var visst feil, det ble bare lagt ut et bilde av henne der hun satt på gulvet. Men så ble det påpekt at hun fikk sitteplass på 1. klasse en del av distansen, og det var ihvertfall feil! For kan du forestille deg noe så luksuriøst?

LES HER: Dette togbildet av Greta skaper kaos

Ærlig talt: Nå må vi snart slutte med den meningsløse hetsen mot Greta Thunberg.

Det er helt riktig å ha et kritisk søkelys på henne, og å drive vanlig journalistikk på det hun gjør. Som da det kom fram at fem mann måtte flys til USA for å ta båten tilbake, da Thunberg seilte over Atlanteren for å være med på klimatoppmøtet i New York.

Eller at det ble satt søkelys mot familien, og hvordan foreldrene kanskje skyver henne foran seg. Hun er på mange måter en 16 år gammel rockestjerne, og blir kanskje utsatt for det samme presset - både fra sitt eget management og fra verdenspressen.

Og da er det som kjent ikke alltid verdensbegivenheter som skal til. Som da Justin Bieber stormet ut etter å ha sølt vann på scenekanten på Chateau Neuf i Oslo for fire år siden.

LES MER: Norsk kullkraft slipper ut like mye som 100.000 biler: – Det er pinlig for Norge

Men når noen klarer hisse seg opp over at Greta Thunberg satt på 1. klasse eller på gulvet på et tog hjem fra Madrid - da blir det det for smått. Vi kunne selvsagt kreve at hun som ekte miljøaktivist burde gå hjem til Sverige, men ved nærmere ettertanke: nei.

En viss dobbeltmoral må vi faktisk tolerere i vårt moderne samfunn. Det er ikke selvpiskende munker med blodstripete ryggtavler vi trenger. De hjelper ingen.

Greta Thunberg er frontfigur for millioner av ungdommer verden over. Alle disse er med rette bekymret for klimaet, og de ser at hun forsøker å finne bedre alternativer. Det må vi voksne respektere.

Det betyr ikke at også klimaskeptikere eller klimafornektere bør komme til orde. Etter min mening er de menneskeskapte klimaendringene grundig dokumentert. Men om 99 forskere er enige om denne dokumentasjonen, tåler vi godt at de blir forsøkt motsagt av én.

Å være uenig med forskere eller andre autoriteter, selv om de er aldri så mange og aldri så enige, er helt legitimt - noen ganger til og med nyttig og beundringsverdig. Det har historien mange eksempler på.

Men å hetse en 16-åring fordi hun tar toget hjem fra Madrid, det blir for dumt.