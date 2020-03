Nå knaker det i norsk økonomi: Kjetting-Jan kommer med giftig stikk til klimabevegelsen

Den frittalende «Kjetting-Jan» har tre klare krav til politikerne om arbeidsplassene skal berges gjennom koronakrisen.

Det knaker i norsk økonomi. De siste to ukene er det 300.000 nordmenn som har søkt dagpenger hos NAV. NHO har varslet at arbeidsledigheten er på nivå med den store depresjonen på 30-tallet.

Etter 280 milliarder i krisepakker har regjeringen varslet nok en krisepakke som skal legges frem på fredag. Det er knyttet store forventninger til innholdet.

Skal klare det

Jan Vindenes, best kjent som «Kjetting-Jan» driver selskapet Sotra Anchor & Chain som har gått med store overskudd de siste årene. Han har opplevd at det strupes inn kraftig den siste perioden, men er fast bestemt på å komme seg gjennom krisen.

– Vi driver stort sett som før vi. Men vi har litt nedgang i aktiviteten. Men jeg forventer at det i mai nok er full fart. Dessverre er vi nødt til å permittere en del fra og med torsdag, sier han til Nettavisen Økonomi.

KLARE KRAV: Jan Vindenes, bedre kjent som «Kjetting-Jan» mener politikerne må trykke pause på formuesskatten, kommunale avgifter og eiendomsskatt - og dekke utgiftene til alle som ikke får drive som normalt. Foto: Magnus Ekeli Mullis (Nettavisen)

– Det er ikke helt svart, men vi kommer til å merke dette tungt. Det vil svi, sier han.

Han store bekymring er ikke for egen bedrift, men for at politikerne ikke gjør nok for resten av næringslivet.

– Det er flott at de kommer med krisepakker - og jeg tenker på alle de skjebnene som sitter hjemme og bekymrer seg. Det er mange som er mye heftigere berørt enn oss. Vi som samfunn og fellesskap må sørge for at de kommer seg gjennom dette, sier kjetting-gründeren.

Klare forventninger

Han mener politikerne må trø til å sikre tre viktige stolper for å redde næringslivet og arbeidsplassene til folk. Det er pause i formuesskatten, kommunale skatter og avgifter og sikre utgiftene til alle som ikke får lov til å holde åpent.

– Vår største aksjonær er en gammel enke. Hun har 300.000 kroner i pensjon, og får en formuesskattregning på 400.000 kroner. Det er ikke sånn at hun har de pengene under puta. Det må hun få i utbytte. Staten tvinger oss til å ta ut utbytte, sier han.

Han forventer at politikerne tar grep med en gang.

– Jeg forventer at staten setter formuesskatten på pause. Da slipper vi å ta ut utbytte. Dermed vil bedriftene klare å overleve, sier han.

Koronakrisen har foreløpig ført til store konsekvenser for børsene verden over, og det er stor bekymring i flere av våre naboland om hvordan det vil slå ut økonomisk.

– I en del andre land betaler staten for at de som ikke får drive får dekket utgiftene. Det må vi gjøre her.

Samtidig kommer han med et lite stikk mot klimabevegelsen.

– Nå ser vi de katastrofale følgende som kan komme av at vi skal slutte med olje- og gass. Dette er et forvarsel på hva som vil skje vi hadde gitt makten til de «miljøterroristene», sier han alvorlig.

– Vi må gå ned i levestandard

Kjetting-Jan er også sterkt bekymret for hva som skjer med den norske kronen. For ett år siden lå den norske kronen på omtrent 9,5-9,6 kroner per euro. Nå koster en euro rett under 12 kroner. Det betyr at euroen er blitt omtrent 26 prosent dyrere for nordmenn.

– Alle vil gå ned i levestandard som følge av dette. Matvareprisene vil fyke i været etter påske, det er jeg helt sikker på, sier han.

Han mener det er en kombinasjon av at den norske kronen har falt som en stein, kombinert med at nordmenn er nødt til å ta lønnskutt. Hvis oljeprisen i tillegg holder seg lav vil dette få store konsekvenser for Norge som vanligvis importerer store mengder varer og tjenester.

– Klesprisene, matvareprisene, hvitevarer - alt vil gå opp med 20-30 prosent i løpet av året. Dette er et skrekkscenario.

Men gründeren mener ikke alt er helt svart.

– Vi er nødt til å legge til rette for at næringslivet kommer seg godt ut av dette. Norsk næringsliv er sterkt og stødig og skaper masse arbeidsplasser. Det kommer hele fellesskapet til gode. Etter det tøffe kan det bli bra, hvis vi gjør de riktige tingene.