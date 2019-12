Nå kommer de til Storeulvs etegilde

Årets feteste julelunsj er i gang på Theatercaféen.

THEATERCAFÉEN (Nettavisen): Hvert år rett før jul arrangerer Norges rikeste mann John «Storeulv» Fredriksen (75) julelunsj på celebre Theatercaféen i Oslo.

Milliardæren Trond Mohn ankom Theatercaféen med et sportslig antrekk. Han har vært så mange ganger på Fredriksens julelunsj at han har mistet tellingen.



– Jeg tror 2020 blir bra jeg. Høy oljepris, lav inflasjon og litt vekst, sier han om utsiktene til det nye året.



Mohn har de senere årene gitt bort mye av den enorme formuen.



– Jeg tjener ikke penger lengre. Jeg gir dem bare bort, sier han og ler rått på vei inn til festen, hvor han forventer å få det kjekt.

Julelunsjen har en lang tradisjon, og det er mye å feire i år, etter Fredriksen har hatt et jubelår for hans gedigne tank-selskap, Frontline.

Oppgangen for aksjen til selskapet har vært på eventyrlige 110 prosent hittil i år.

Fredriksen er ikke bare «milliardær», han er Norges desidert rikeste mann med en formue på 114 milliarder kroner ifølge Kapital.

STAND UP: «Komikermamma» Elina Krantz kom til julelunsjen dagen etter at salget av hennes Stand Up Norge ble kjent. Foto: Werner Juvik (Nettavisen)

Ga tigger tusenlapp

Den årlige julelunsjen foregår på mangemilliardærens favorittsted, og han har frekventert Theatercaféen i over 40 år. De som inviteres er hans nærmeste venner og forretningsforbindelser. I kjent stil skal det ikke spares på én eneste krone.

I 2006 skjedde en av de mest velkjente historiene fra Fredriksens julelunsj.

Tiggeren Tommy kom tilfeldigvis forbi den celebre restauranten da John Fredriksen sto utenfor og tok en røykepause.

– Ta deg sammen, så blir det kanskje noe av deg til slutt, sa Fredriksen til tiggeren Tommy, ifølge Nettavisen.

KOM ALENE: Charlotte Spetalen kom uten sin ektemann, milliardæren Øystein Stray Spetalen.

Deretter ga han Tommy en tusenlapp rett i hånda. Hendelsen vekket oppsikt, og tiggeren ble rikskjendis.

Men det har vært langt mer dramatikk på de årlige julelunsjene.

Et år ble det til og med matkrig. På kvelden under samme julelunsj i 2006. Mens det var livlig sang blant gjestene ble det kastet jordbær mot gjester på bordene rundt Fredriksen.

MILLIARDÆRKOLLEGA: Ole Robert Reitan smilte godt på vei inn til superjulefesten på Theatercaféen.

Frontline-eventyret

John Fredriksens lommebok har est seg ut i løpet av året, og ifølge Finansavisen er porteføljen hans i egne og tilknyttede selskaper på omtrent 40 milliarder kroner.

Verdiutviklingen og utbytter i Fredriksens selskaper har i år vært omtrent på 11,5 milliarder kroner. Han har også noen urealiserte tap på omtrent 4,7 milliarder kroner i flere selskaper. Netto er verdiøkningen på omtrent 6,8 milliarder kroner i løpet av året.