Nå kommer det brev fra banken. 760.000 nordmenn har ikke peiling: – Skremmende

Over 1 av 4 nordmenn vet ikke hvor stor renteøkning de tåler. – Skremmende, sier låneekspert.

Torsdag bestemte Norges Bank seg for å sette opp styringsrenten. Allerede har Norges største bank, DNB, satt opp renten på boliglånet.

En ny undersøkelse viser at mange nordmenn enten ikke tåler en forholdsvis liten renteøkning, og enda flere vet ikke hvor mye de tåler.



Les også: Finansekspert med fullklaff - sparer 100.000 på rentebinding

– Skremmende

– Dagens rente er på et historisk lavt nivå og kommer garantert til å stige i tiden som kommer. Derfor er det bekymringsfullt at så mange låntagere oppgir at de ikke har fått denne informasjonen, sier låneekspert og markedsdirektør i Bluestep, Arne Martin Koppen.

Tallene til Norges Bank viser at flere nordmenn søker boliglån, og ifølge Statistisk sentralbyrå er det 65 prosent av nordmenn som eier bolig med boliglån.

Det tilsvarer omtrent 2,3 millioner mennesker. Ifølge undersøkelsen gjort av YouGov er det 27 prosent av boliglåntagere som ikke vet hvor mye de klarer å bære i renteutgifter. Dermed er det 760.000 nordmenn som ikke vet hvor mye de tåler.

Liten økning gir enorm konsekvens

Ifølge undersøkelsen som Nettavisen har fått tilgang på er det 23 prosent som oppgir at hvis renteutgiftene øker med 3.000 kroner i måneden, vil det få svært store konsekvenser for deres privatøkonomi.

Hvis du har et boliglån på omtrent 3 millioner kroner, og har en gjennomsnittlig rente på omtrent 2,5 prosent skal du bare noen få år tilbake i rentehistorien før du må ut med over 3.000 kroner ekstra i renteutgifter hver måned. (Se graf under)

– En viktig årsak til at mange havner i økonomiske problemer er at de ikke er forberedt på endringer i egen økonomi, sier Koppen.

Skylder på bankene

Låneeksperten retter pekefingeren mot bankene for å gi dårlig veiledning til kundene, og skylder på digitalisering som har ført til langt mindre personlig service.

45 prosent i undersøkelsen oppgir at de foretrekker å snakke med en person når de trenger hjelp med større banktjenester, som for eksempel boliglån.

– Dette er et signal om at bankvesenet må skynde seg langsomt. Vi som næring forvalter de største investeringene folks liv, og enkelte tjenester må vi være forsiktig med å overlate til algoritmestyrte maskiner, sier Koppen.

Bluestep er en bank som spesialiserer seg på å refinansiere boliglån for personer med økonomiske problemer, som kan ta sikkerhet i egen bolig.

Koppen oppfordrer alle banker som selger boliglån å bruke god tid med kundene og gi personlig veiledning for å forsikre seg om at de har god nok oversikt.

Les også: Slutt på rentemoroa - Storebrand med kraftig økning

Dette viser undersøkelsen

27 prosent av nordmenn sier at banken ikke ga noen anbefaling om hvor stor renteøkning de skulle ta høyde for da de tok opp boliglån.



23 prosent mener at økte renteutgifter på 3000 kroner vil ha svært store konsekvenser for privatøkonomien.



21 prosent har ikke satt av noe ekstra på konto til uforutsette utgifter.



13 prosent tåler mindre enn 1000 kroner i økte kostnader i måneden knyttet til boliglånet, uten at det går utover den personlige økonomien. 20 prosent mener denne grensen går fra 1000 – 1999,- kroner.



62 prosent har ikke satt opp et månedsbudsjett for å unngå ubehagelige overraskelser.

Undersøkelsen er gjennomført av YouGov på vegne av Bluestep.