Nå kommer det store endringer for alle som handler på nett fra utlandet: Her er alt du må vite

Her er ni spørsmål og svar om endringene i norsk netthandel.

1. Hva skjer?

Den norske regjeringen fjerner den såkalte 350-kronersgrensen for varer kjøpt på nett i utlandet 1. april.

Det betyr at det blir merverdiavgift fra første krone når du kjøper varer fra selskaper som ikke skatter til Norge.

2. Hvilke nettbutikker gjelder dette?

Det gjelder utenlandske nettbutikker som ikke er registrert i Norge, som Amazon, Asos og Wish. Nettbutikker som Zalando og Boozt er allerede registrert med norsk organisasjonsnummer og betaler avgifter til Norge, og de er ikke påvirket av dette.

3. Så det betyr at alle varer blir dyrere?

Både ja og nei. Du må betale merverdiavgift, i utgangspunktet 25 prosent. I utgangspunktet ville dessuten alle pakker automatisk også utløst en ekstraavgift på 149 kroner, ettersom det er gebyret Posten tar ekspedering av varen.

Nå er det imidlertid klart at du slipper dette gebyret, i hvert fall i de fleste tilfeller. I stedet kan varene fortolles av nettbutikken du handler fra gjennom det såkalte VOEC-registeret, en forkortelse for VAT On E-Commerce, merverdi på netthandel. I praksis betyr det at du bare trenger å betale merverdiavgift, men ikke fortollingsgebyr, når du handler på nett i utlandet.

5. Hvor mye billigere blir det?

En stor fordel er at du ikke trenger å tenke at du må handle for under 350 kroner i nettbutikken, grensen som tidligere utløste både merverdiavgift og fortollingsgebyr, så lenge nettbutikken er registert i VOEC.

En vare i en utenlandsk netthandel som kostet 400 kroner med frakt og uten avgift, ville tidligere typisk fått en totalpris på 649 kroner inkludert merverdiavgift (100 kroner) og fortollingsgebyr (149 kroner). Nå blir prisen bare 500 kroner (pris fra butikken pluss merverdiavgift på 100 kroner).

6. Betyr dette at jeg ikke trenger å betale fortollingsgebyr i noen utenlandske nettbutikker?

Nei, bare butikkene som er registrert i VOEC-registeret. For varer med særavgifter, som mat og drikke, vil også fortollingen skje ved grensen, og det vil trolig påløpe fortollingsgebyr. Skal du for eksempel bestille godteri fra Sverige på nett blir det svindyrt.

7. Hvordan finner jeg ut hvilke nettbutikker som er registrert i VOEC?

Listen ligger tilgjengelig på Skatteetatens nettsider fra klokken åtte 1. april, og vil bli oppdatert ettersom flere blir registrert. Det skal også fremgå av kvittering eller faktura fra nettbutikken når norsk merverdiavgift er inkludert i prisen.

8. Hva skjer hvis jeg handler ved en butikk som ikke er registrert i VOEC?

I realiteten betyr det varen stoppes på grensen og du må betale moms, og fortollingsgebyr på 150 kroner, selv om varen har en mye lavere pris enn fortollingsgebyret. Selv en vare en én krone eller ti kroner vil i utgangspunktet utløse et fortollingsgebyr på 150 kroner.

I en overgangsperiode skal imidlertid varer under en verdi på 350 kroner ikke stoppes på grensen, men slippes gjennom, for å hindre opphopning av varer. I realiteten videreføres dermed 350-kroners grensen i en periode, noe som har satt sinnene i kok hos blant annet Virke.

9. Kan jeg kjøpe for så mye jeg vil uten å betale avgift?

Det nye systemet gjelder for varer opp til en verdi på 3000 kroner. Med andre ord kan du handle varer helt opp til denne prisen uten å betale fortollingsgebyr. Med andre ord åpner det andre muligheter for å kjøpe ting som tidligere var for dyre til å unnslippe fortollingsgebyr, som for eksempel klær og sko.

Denne ordningen er det enkelte som mener er en fordel for utenlandske nettbutikker.

