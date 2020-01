Nå kommer Disneys nye strømmetjeneste til Norge

Går rett i strupen på Netflix.

Verdens største underholdningsselskap, Disney, lanserte sin helt nye strømmetjeneste, Disney Plus, i fjor høst.

Tjenesten ser ut til å bli en knalltøff utfordrer til markedslederne Netflix og HBO, ikke minst på grunn av Disneys enorme katalog av filmer og TV-serier.

Disse inkluderer blant annet Disneys tegnefilmer, Star Wars-filmene, Pixars animasjonsfilmer og verdens uten sammenlikning mest populære filmserie, det såkalte « Marvel Cinematic Universe», som inkluderer «Avengers: Endgame», tidenes mest innbringende film.

Etter planen vil du i fremtiden kun kunne strømme disse filmene ett sted: På Disney Plus.

Les også: Netflix øker prisen i Norge

Til Norge

Nå er det endelig bekreftet at strømmetjenesten også kommer til Europa og Norge.

Disney har nemlig for første gang satt lanseringsdato for forskjellige europeiske markedet.

De vil komme først til Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Østerrike og Sveits 24. mars.

Norge vil komme i neste runde, som så langt er fastsatt til sommeren 2020.

Da vil resten av Norden, Belgia og Portugal følge.

Les også: Slik skal Netflix og HBO få slutt på passord-deling

Nettavisen har vært i kontakt med Disney Norge. De opplyser at en mer presis dato ennå ikke er fastsatt.

Disney plus tilbyr fans i alle aldre en ny måte å oppleve innholdet fra selskapets ikoniske underholdningsmerkevarer. Det inkluderer Pixar, Marvel, Star Wars og National Geographic, samt eksklusive originale program, inkludert filmer, serier, dokumentarer og innhold i kort, laget spesifikt for tjenesten, skriver Disney plus i pressemeldingen.

Blant de store satsingene til Disney Plus er Star Wars-serien The Mandalorian.

Les også: Brutalt ærlige «Game of Thrones»-skapere bekrefter fansens verste mistanke

Billig

Disney har også gitt konkurrentene nok en grunn til å være bekymret; underholdnigsgiganten planlegger nemlig å tilby det enestående innholdet til en svært lav pris.

Disney planlegger nemlig at prisen for adgang til hele Disney Plus-katalogen vil være 6,99 dollar, altså rundt 62 kroner, i måneden. Da det ble annonsert, fikk det investorer og analytikerne til stede til å gispe av overraskelse. Dette er betydelig under hva Netflix krever fra kundene sine.

Les også: Bekrefter «Stranger Things 4» – kraftig lønnshopp for skuespillerne

I Europa vil prisen være 6,99 euro/5,99 pund, eller 69,99 euro/59,99 pund for et år. Den norske prisen vil dermed trolig ligge rundt 70 kroner i måneden.

Dominerende

Disney lanserer en rekke nye serie-storsatsinger plassert i Marvel- og Star Wars-universet gjennom strømmetjenesten.

Det får mange til å tro at Disney, som alene står for 40 prosent av de globale kinoinntektene, og har nylig kjøp konkurrenten Fox, vil i løpet av noen år langt på vei vil overta strømmemarkedet.

Les også Netflix tester en måte å fjerne det du hater mest med tjenesten

- Vi tror at Disney vil dominere over hele linjen på sikt. Du mister nesten pusten når du ser hvor godt posisjonert de er med sine forskjellige tjenester, uttalte analytiker Stephen Paternot i Slated til TechRadar i fjor.