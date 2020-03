Nå kommer en bølge av permitteringer

Hva er poenget med å ha 10.000 milliarder kroner på bok, hvis man ikke kan bruke noe av dem nå?

Av Ole Eikeland, podkast-vert og kommunikasjonsekspert



I Norge har vi forvaltet oljeformuen vår veldig bra og vi har all grunn til å være stolt. Frem til kun for noen år siden, klarte vi å holde fingrene av oljefondfatet, uten at vi har gjort veldig store innhogg. Nå er det imidlertid på tide å ta et mega stort jafs av kaka, for å redde norske arbeidsplasser og norsk næringsliv.

Det som skjer nå er selvfølgelig mest tragisk for de personer og familier som rammes av koronaviruset, men for det meste av norsk næringsliv, er det også helt natta. Virkelig natta!

Vi vil få en permitteringsbølge de neste ukene som savner sidestykke i historien.

Daværende finansminister Kristin Halvorsen la gullkortet på bordet under finanskrisen for litt over 10 år siden. Med god hjelp av gullkortet, klarte heldigvis norsk næringsliv å komme seg ut av krisen på en relativt bra måte. Krisen vi ser nå, er mye verre, i hvert fall på kort sikt.

Nå må det legges et nytt gullkort på bordet, og det raskt. Hvis ikke, er det mange arbeidstakere som ikke har jobb å komme tilbake til! Det kan vi ikke ha noe av.

Flere av Norges største næringer sliter stort, og mange av dem er næringer som har vært under press lenge. Vi snakker om detaljhandelsbedrifter, reiseliv og mange flere.

Næringslivet består ikke bare av milliardæreiere som Petter Stordalen eller Varner-gutta, men faktisk mest av SMB-bedrifter med veldig få ansatte. De lever helt normale liv, bortsett fra at de har ansvaret for ansatte, som er et meget stort ansvar. Uten disse små bedriftene, ryker veldig mye av verdiskapningen vår, som igjen er med på å finansiere den fantastiske velferdsstaten Norge har i dag.

Så det er ikke snakk om å forfordele de rike, slik SVs Kari Elisabeth Kaski antydet så fint på Dagsnytt 18 tidligere i uken. Å slå politisk mynt på koronakrisen, blir rett og slett bare for dumt.

Vi må stå samlet.

Så hvilke tiltak tenker jeg på?

Fjerne arbeidsgiverperioden for sykemelding

Gjerne fjerning, men i hvert fall en kraftig reduksjon, av lønnsplikten til bedrifter ved permittering av ansatte

Utsette skatte- og avgiftsinnbetalinger

I virkelig krisetilfeller, stille kapital til disposisjon

Dette er bare noen mulige tiltak. Det som er viktig nå er at næringslivet, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonen, samt regjeringen, setter seg ned sammen og jobber mot et felles mål:

Redde norske arbeidsplasser og redde deler av norsk næringsliv fra en dyp krise, en krise som virkelig kan være vanskelig å komme seg ut av.

Hvis ikke regjeringen og Stortinget trekker gullkortet nå, forstår jeg ingenting.