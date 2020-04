Nå kommer fasiten: Landets største boligmegler beroliger de som er redd for boligkrasj

Fredag formiddag får vi fasiten på hvordan koronaviruset har slått inn i boligmarkedet.

Eiendom Norge legger fredag frem boligprisstatistikken for mars. OBOS la nylig frem marstall som viser en prisnedgang på landsbasis på 2,8 prosent, 2 prosent for Oslo. Men OBOS-prisene svinger langt mer enn markedet generelt, så spørsmålet er hvor representative disse tallene er for markedet som helhet.

- Vår portefølje for Norge som helhet viser en nedgang på ca. 1 prosent, for Oslo er det rundt 0. Det var bra fart i markedet frem til regjeringen kom med tiltakene 12. mars, og så ble det fullstendig bråstopp i noen dager, sier adm. direktør Terje Buraas i DNB Eiendom til Nettavisen Økonomi.

Men så langt kan ikke DNB Eiendom se at koronaviruset har gitt store utslag på prisene i porteføljen. Lite tyder på noen dramatisk prisnedgang når prisutviklingen for mars legges frem fredag. Ifølge Buraas solgte DNB i mars 50 prosent av boligene til på, eller over prisantydningen.

Klype salt

- Hvor mye vekt skal vi legge på tallene som kommer fredag?

- Vi må ta dem med en klype salt. Men boligmarkedet i Norge er i utgangspunktet sunt. Vi har banker som kan finansiere, ellers ville markedet ha stoppet opp.

Færre salg betyr større utslag fra enkeltsalg, og det kan påvirke prisstatistikken, spesielt lokalt.

- Derfor vil vi nok se noen tall som vil sprike mye denne gangen, poengterer Buraas.

- Men en ting er prisene, hva med antall boliger som selges?

- Vi har sett en nedgang i omsetningen. Normalt selger vi 2000 eiendommer i mars måned, og vi er ikke så langt unna dette antallet, fortsetter han.

Tidenes høyeste

Faktisk hadde DNB «all time high» i omsetningen frem til regjeringen kom med de drastiske tiltakene. Etter 12. mars ble det veldig stille et par dager, men sist helg var omsetningen tilnærmet normal i Oslo-området.

- Ja, det var bra fremmøte med mange salg mandag, faktisk litt flere enn for samme mandag i fjor. Det er de nyeste boligene som selgerbest, og boligene som er riktig priset, har gått til bra priser, forteller Buraas.

- I Oslo er det god aktivitet, og i Bergen og Stavanger holder de også trykket oppe. Men i Trondheim går det litt tregere. Det gjelder også de mindre byene, tettstedene og i distriktet, selv om det også her er store regionale forskjeller, nyanserer han.

Velger mellomfinansiering

Buraas sier at i diskusjoner han har hatt med selgerne fremkommer det at mange boligselgere er avventende. De velger heller en rimelig mellomfinansiering fremfor å akseptere et lavere bud.

- Men det er få eiendommer som selges med store rabatter, fremhever Buraas.

- Er det flere nå som selger før de kjøper?

- Det er det foreløpig ingen grunn til. Og vår erfaring er at de som selger før de kjøper, ofte blir veldig stresset og sliter med å finne den riktige boligen.

- Hvor lang tid må disse nedstengningstiltakene vare før det slår dramatisk ut for boligmarkedet?

- Vi har jo ingen erfaring med at Norge stenger, og vi må se an apriltallene og hvilke tiltak myndighetene kommer med etter påske.

Det verste

- Men det er for tiden mange utenfor arbeidslivet som er usikre på hva de skal gjøre, og usikkerhet er det verste boligmarkedet vet, svarer Buraas.

Selve boligvisningene går derimot bra, til tross for kraftige restriksjoner på hvor mange som kan se på salgsobjektet samtidig. Ifølge Buraas er folk veldig flinke til å følge retningslinjene ved å gå inn én og én.

- Det er god stemning, selv om en visning kan ta opp til 6 timer. Stemningen er mye mer positiv enn det man kunne forvente, og meglerne våre har mye å gjøre. Påsken kan bli store visningsuke, ettersom mange er hjemme, sier Buraas, som ikke utelukker visninger hver dag i påsken.