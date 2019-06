Nå kommer skattepengene

På torsdag 20. juni kommer skatteoppgjøret som viser hvor mye penger du får igjen på skatten.

Ifølge undersøkelser Nettavisen Økonomi har omtalt, er det omtrent 400.000 nordmenn som grudde seg til skattemeldingen. Omtrent 418.000 visste ikke engang hva skattemeldingen er.

Men nå er tiden for å grue seg forbi. Nå er det skatteoppgjørets time.

Merk denne datoen

Den 20. juni blir skatteoppgjøret tilgjengelig hos Skatteetaten. Det kan du enkelt sjekke ved å gå inn på denne lenken.

Hvis du elektronisk bruker, som de aller fleste er, og er vanlig arbeidstager, kan du forvente å få skattepengene nå snart. Ifølge skatteetaten kan det ta inntil tre uker å betale ut alle skattepengene til nordmenn.

Ifølge Skatteetaten er det 800.000 nordmenn som endte med restskatt da skattemeldingen ble sendt ut i april. Totalt skylder folk 20,6 milliarder til staten i skatt. Det er i snitt på 25.900 kroner.

Imidlertid er det nærmere 2,9 millioner nordmenn som har betalt for mye skatt. Det er alt fra små kronebeløp til store summer på flere hundretusener. Totalt beregnet Skattetaten at nordmenn vil få igjen 33,7 milliarder kroner.

Dette kan koste deg dyrt

ADVARER: Skattedirektør Hans Christian Holte mener nordmenn bør huske å informere riktig på skattemeldingen. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

– Skatteetaten vet ikke alt om deg, og det er du som kjenner din økonomi best. Vi mottar stadig mer informasjon om deg, men du er selv ansvarlig for å oppgi fullstendige opplysninger som er grunnlag for å beregne skatten din, forklarte skattedirektør Hans Christian Holte.

Men det er få nordmenn som følger advarselen til skattemyndighetene. Hele 7 av 10 nordmenn leverte skattemeldingen helt uten å gjøre noen endringer. Det utgjør omtrent 3,2 millioner kroner.

Ifølge Danske Banks forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand, kan det koste deg dyrt.

– Mange har ikke et veldig bevisst forhold til hvor mye de betaler i skatt, og tenker at arbeidsgiver følger med på dette og har orden på det. Det er litt naivt, forklarer Tvetenstrand til Nettavisen Økonomi.

Viktige datoer

Det er ikke alle som får skatteoppgjøret tilgjengelig den 20. juni. Dette er de viktigste datoene for når du får skatteoppgjøret ditt.

20. juni blir første pulje tilgjengelig. Dette gjelder de fleste med elektroniske brukere som har registrert riktig kontaktinformasjon og er ordinære arbeidstagere.

15. august blir skatteoppgjøret tilgjengelig for selvstendig næringsdrivende eller ektefeller av næringsdrivende. Dette gjelder også selvstendige næringsdrivende som er elektroniske brukere.

Hvis du har levert skattemeldingen på papir, er 15. august det tidligste du kan få skatteoppgjøret.

23. oktober er datoen når aller siste pulje er klar. Skatteetaten har et såkalt løpende oppgjør frem til denne datoen. Men innen 23. oktober skal alle skattebetalere ha fått skatteoppgjøret sitt.

Hvis du fikk baksmell, er 31. mai den siste datoen du slipper å betale renter på skatten du skylder myndighetene. Den siste fristen for å betale restskatten er tre uker etter du mottar skatteoppgjøret, og tidligst 20. august.





Dette bør du gjøre med skattepengene

RÅD: Forbrukerøkonom i Danske Bank, Cecilie Tvetenstrand, mener du bør ta noen grep med skattepengene for å bruke dem fornuftig. Foto: Sturlason

Hvis du får igjen på skatten, har forbrukerøkonomen i Danske Bank noen gode råd til hva du bør gjøre.

– Har du kredittkort eller andre forbrukslån vil jeg anbefale deg å betale disse aller først, sier hun til Nettavisen Økonomi.

Hun mener også det er lurt å spare pengene, for eksempel via BSU, hvis du ikke har forbruksgjeld.

– Er du under 34 år og har en boligdrøm, er BSU et flott sted å sette pengene dine. Her får du garantert god rente og du sikrer deg å få igjen på skatten neste år, sier hun.

Men forbrukerøkonomen mener ikke det er nødvendigvis gode nyheter å få igjen på skatten.

– Husk at dersom du får igjen penger på skatten er dette penger du selv har innbetalt for mye. Det kan kjennes nydelig å få igjen penger på skatten, men det gir ikke veldig gode renter eller avkastning ved å la skatteetaten spare for deg, advarer hun.

Men det er ikke bare gjeld og sparing som forbrukerøkonomen sier du bør gjøre. Tvetenstrand sier du tross alt har lov til å unne deg noe ekstra.

– Det er lov å unne seg noe du har ønsket deg en stund. Kanskje trengs det oppussing hjemme eller en god middag ute med din kjære, sier hun og smiler.

