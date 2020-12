Nå kommer skattetrekk-meldingen - disse punktene må du sjekke

- Ekstra viktig å se gjennom de beregningene vi har gjort dette året.

I år kan det være spesielt viktig å sjekke at opplysningene i skattetrekksmeldingen stemmer, melder Skatteetaten. Meldingen tilsvarer det som tidligere het skattekortet.

Meldingen går ut nå, og du kan da sjekke og eventuelt endre hva du skal betale i skatt for 2021. For veldig mange vil det i år være ekstra viktig å gjøre en grundig sjekk, mener Skateetaten.

Skattetrekksmeldingen viser beregningen av dine inntekter og fradrag, og hva skattetrekket blir det kommende inntektsåret.

Les også: Skattemeldingen: 4 av 10 kjenner ikke til alle fradragene de har krav på

Pandemien er hovedårsak til at det for mange være ekstra viktig å sjekke at opplysningene er korrekte, skriver Skatteetaten i en pressemelding.

– Riktig skattetrekk er basert på et estimat over hva du kommer til å tjene kommende år. Privatøkonomien for mange av oss kan ha endret seg i løpet av året, så det er derfor ekstra viktig å se gjennom de beregningene vi har gjort dette året, sier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten.

Reiseutgifter og lån

Skatteetaten vet mye om dine økonomiske forhold, men ikke alt. Alt som påvirker privatøkonomien din, vil også kunne påvirke skattetrekket ditt. For noen inkluderer dette også permittering og inntektstap grunnet koronapandemien.

Mange har ikke lenger fradrag for reiseutgifter på grunn av hjemmekontor. Andre har tatt opp boliglån, og de fleste har fått lavere rente på boliglånet sitt. Noen har kanskje blitt eneforsørger, pensjonist, eller samboer med kjæresten sin.

Les også: Dette skattegrepet redder tusenvis: – Gjør du ikke dette er det ingen nåde



Slike endringer påvirker hvor mye du skal betale i skatt.

– Alt dette er hendelser som kan ha betydning for skattetrekket ditt, og det er derfor lurt å sjekke opplysningene i skattetrekksmeldingen og eventuelt endre skattekortet. Det har kanskje aldri vært viktigere å sjekke at opplysningene stemmer slik at du i løpet av neste år ikke betaler for mye eller for lite skatt, sier Gjengedal.

Les også: Skatteoppgjør for 637 milliarder kroner i 2019

Enkelt å endre

Hvis du trenger å endre skattekortet, må du logge deg inn på skatteetaten.no og korrigere tallene. Dersom du endrer opplysninger, ser du umiddelbart hvordan dette påvirker skattetrekket ditt.

Men du trenger ikke å gjøre noe mer enn dette.



– Du trenger ikke foreta deg noe etter at du har sendt inn endringene. Vi fikser et nytt skattekort til deg, og arbeidsgiveren, NAV og andre henter dette direkte fra Skatteetaten. Du kan når som helst i løpet av 2021 endre og få et nytt skattekort, sier Gjengedal.

Her kan du lese mer om skattekort og gjøre eventuelle endringer på skatteetatens nettsider.

Frikort

Dersom inntekten din ikke overstiger 60 000 kroner i 2021, skal det ikke trekkes skatt og du kan bestille frikort.

Hadde du frikort i fjor, trenger du ikke bestille nytt nå. For å unngå restskatt anbefaler vi deg å bestille skattekort dersom det er sannsynlig at du kommer til å tjene mer enn 60 000 kroner i 2021.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Skatteetaten på chat, telefon eller på Facebook.

Reklame Julekalender: Hvilken julekake er formet som et kremmerhus?