Nå legges skattemeldingen helt om

I slutten av mars vil mange nordmenn motta en helt ny skattemelding.

Den nye skattemeldingen skal gjøre utfylling og innlevering enklere og mer selvforklarende, hevder Skatteetaten. Skattemeldingen kommer ikke samtidig til alle, men på forskjellige datoer mellom 18. og 31. mars.

- Alle lønnsmottakere unntatt næringsdrivende og deres ektefeller skal få den fortløpende fra 18. mars og fram til månedsskiftet, sier Erlend Fossbakken, medierådgiver i Skatteetaten.

I fjor kom meldingen 4. april, og fristen for å levere inn var ved utgangen av april.

- Så de som får penger tilbake, får dem litt tidligere i år, sier Fossbakken.

Næringsdrivende må fylle ut papirmelding eller den gamle digitalmeldingen, opplyser han.

Penger igjen tidligere

Skatteetaten opplyser at 3,2 millioner personer fikk til sammen 40 milliarder kroner igjen på skatten i 2018 - som tilsvarer 12.800 kroner i snitt. Samme år måtte 800.000 betale 25 milliarder kroner i restskatt, et snitt på 32.000 kroner.

Det legges opp til at skatteoppgjøret, med noen forbehold, kan være ferdig i løpet av én til to uker etter at du leverer skattemeldingen. For å kunne få skattepenger tidligere er det noen betingelser:

Du bruker ny skattemelding

Du og eventuell ektefelle må levere skattemeldingen

Du må ha skatt til gode

Du kan ikke ha ubetalte krav

Skattemeldingen din må ikke ha blitt tatt ut til kontroll





Postene blir borte

I den nye skattemeldingen skal du få veiledning og hjelp underveis, i stedet for å lete etter riktig post og nummer. Dette er ment å gjøre det enklere å levere korrekte opplysninger og få riktig skatt. Den nye skattemeldingen er bare tilgjengelig på skatteetaten.no.

- Mellom to og tre millioner personer får meldingen i mars, sier Erlend Fossbakken.

- Hva er de viktigste endringene?

- Det blir en temabasert utfylling, som erstatter de gamle postene, sier han.

- Den nye skattemeldingen gjør det enklere å sjekke opplysninger. Det blir også lettere å fylle ut informasjon, sier Marta Johanne Gjengedal, direktør for divisjon brukerdialog i Skatteetaten.

Dette blir endret

De nye inndelingene i skattemeldingen er:

Arbeid, trygd og pensjon

Bank, lån og forsikring

Bolig og eiendeler

Familie og helse

Finans

Gave og arv

Personlige forhold





Hvis du endrer et tall så ser du oppdatert skatteberegning i skattemeldingen med en gang. I skattemeldingen får du veiledning og enkelte svar underveis. Dette gjør det enklere å levere korrekte opplysninger og få riktig skatt.

Tar ikke vedlegg

En side ved den nye meldingen er ikke fullt så positivt, sier Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen til NRK.

Den nye varianten kan nemlig ikke ta i mot vedlegg, utdyper han. Har du tilleggsinformasjon du mener skattedommerne må vite om, må du gå ut av den nye, inn i den gamle og levere slik du har gjort før, forklarer Lothe.

– Alle skjemaer skal vekk, sier han.