Nå ligger veien åpen for Trump

Etter riksrettsaken ligger veien åpen: Nå kan Donald Trump tilrane seg mer makt på bekostning av det amerikanske demokratiet.

Som ventet ville ikke Republikanerne i det amerikanske Senatet kjøre noen ordentlig riksrettssak mot Donald Trump. Ikke ville de høre på vitner, og ikke ville de bruke tid på å gjennomgå bevismaterialet.

Norge har mange USA-eksperter, og de fleste av dem har i mange måneder ventet på akkurat dette utfallet:

At det demokratiske flertallet i Representantenes Hus ville reise sak, men at det republikanske flertallet i Senatet ville slå ring om sin egen president.

Måten det skjedde på var likevel overraskende.

En av de første jeg har sett som har påpekt de overraskende konsekvensene, er økonomi-professor Knut Anton Mork ved NTNU og Handelshøyskolen BI. I et innlegg i Dagens Næringsliv med tittel Med lov skal land bygges (abonnement), skriver han at president Donald Trump nå i realiteten er satt over loven.

Republikanernes første reaksjon var nemlig å benekte at presidenten hadde truet med å holde tilbake milliardstøtte om ikke Ukraina satte i gang etterforskning mot sønnen til Trumps politiske rival Joe Biden.

Men da bevisene ble for overveldende, skiftet de strategi:

Nå heter det at presidenten var i sin fulle rett til å gjøre det han gjorde, fordi det var i presidentens interesse. Og alt som er i presidentens interesse, er i nasjonens interesse.

Presidenten står med andre ord over loven. Det er en logikk med dramatiske konsekvenser:

«Påstanden om at noen står over loven, enn si over grunnloven, rokker ved selve grunnvollen i rettsstatsbegrepet. Derfor er det som nå skjer i USA, grunn til dyp bekymring. Rettsstaten dreier seg nemlig om langt mer enn politikk. Den er grunnlaget for demokratiet», skriver Mork.

Som økonom er han selvsagt særlig bekymret over økonomien.

Han fnyser av norske aksjestrateger som mener at det vil være best for økonomien om Trump vinner valget til høsten. Ja, kanskje på kort sikt. Men på lang sikt er rettsstaten selve forutsetningen for en velfungerende økonomi. Blant annet var det de britiske rettsreglene som var fundamentet for Hongkongs suksess i Asia, mener Mork.

Men de politiske konsekvensene går videre: Når Trump nå har fått Senatets ord på at han i praksis er over loven, kan han jo gjøre hva han vil - for eksempel i valgkampen.

Om han får hjelp av utenlandske makter, eller kjøper tjenester fra suspekte firmaer som kan manipulere sosiale medier - det er jo i presidentens, og dermed nasjonens interesse.

Vi kan også snu på det: Om amerikanske medier, som for eksempel New York Times eller Washington Post, skriver negativt om presidenten - så må vel det ifølge den samme logikken være mot nasjonens interesse. Da kan de kanskje tiltales for det?

«Og sannsynligheten er høy for at Trump heller ikke vil akseptere et eventuelt nederlag, men komme med et eller annet påskudd for å få høyesterett til å underkjenne resultatet», skriver Mork.

Det hjelper kanskje ikke at demokratenes speaker Nancy Pelosi rev talen til Donald Trump om rikets tilstand i stykker. Foto: Scanpix

Såpass bekymret er professoren, at han frykter at Donald Trump - om han lever - fortsatt vil styre USA i 2030.

Kanskje har han rett. Kanskje har Trump allerede kontroll på høyesterett, og kanskje har han allerede fått tilstrekkelig inspirasjon fra kollega Vladimir Putin, som på mesterlig vis manipulerer de russiske åremålsreglene ved å veksle mellom å være statsminister og president.

Jeg vet ikke om det er grunn til å være fullt så bekymret som Mork. Mange USA-eksperter vil ile til og si at det amerikanske demokratiet er sterkere enn som så.

Den amerikanske grunnloven ble skrevet i 1787, og har vist seg temmelig slitesterk i snart 250 år. De har også rett i at det har vært utsatt for større prøvelser enn en Trump.

På den andre siden har The Hill intervjuet flere historikere som mener at måten Trump ble frikjent på, kan få dyptgående virkninger for presidentens makt. De mener at presidenten nå kan tilrane seg mer makt.

I Europa kan vi ha lett for å overvurdere det amerikanske demokratiet. Vi glemmer gjerne at USA bare ligger på plass nummer 18 over 24 «fungerende demokratier» i den internasjonale Demokrati-indeksen - en oversikt over situasjonen i 167 land (hvor Norge faktisk ligger på førsteplass).

For å si det slik:

Folkevalgte ledere har omgjort demokratier til diktaturer før. At USA med dette kan ha tatt ett steg nærmere en totalitær styreform, går dessverre ikke an å lukke øynene for.