Nå må arbeidsgivere velge mellom pest eller kolera: Frykter masseledighet

Virke frykter massearbeidsledighet i handels- og tjenestenæringen etter at fire av ti bedrifter ikke klarer å tjene penger.

SOLLI PLASS (Nettavisen Økonomi): Hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen er ute med sin seneste konjunkturrapport. Virke har i tidligere rapporter vært opptatt av at velferdsstaten er truet, og at det siste vi nå trenger er usikkerhet om EØS-avtalen.

Men nå er det koronakrisen som gir de virkelige store bekymringene. En fersk analyse viser at bare halvparten av virksomhetene i handels- og tjenestenæringen opererer på tilnærmet full maskin. Så mange som 1,4 millioner nordmenn jobber i næringene som Virke representerer.

Ifølge en pressemelding fra Virke er permitteringsnivåene skyhøye i de hardest rammede delene av handels- og tjenestenæringen. Eksempelvis er over halve arbeidsstyrken innenfor sektorene «opplevelser og husholdningsrettede tjenester» fortsatt permittert, det samme er hver femte arbeidstaker i deler av faghandelen.

Vanskelig valg

– Gjennom sommeren må flere tusen arbeidsgivere ta det vanskelige valget mellom å gå til oppsigelser eller å ta tilbake permitterte.

- Våre analyser viser at hver femte permittert i handels- og tjenestenæringen kan bli en oppsigelse. Vi frykter at dette kan føre til høy ledighet, sier adm. direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke i pressemeldingen.

Ferske tall fra Virke viser at fire av ti virksomheter i handels- og tjenestenæringen ikke kan drive lønnsomt med det nåværende aktivitetsnivået. Kristensen sier at virksomhetene forsøker å til en full drift, men har ikke «fullt oksygenopptak».

Ikke bærekraftig

Selv om bedriftene holder åpent og øker aktivitetsnivået, oppnår de bare å gå på halv eller trekvart maskin. Ifølge Virke er det vanskelig for bedriftene å tjene penger når de har mindre enn 80 prosent kapasitetsutnyttelse. I tjenestesektoren er grensen for lønnsom drift på ca. 75 prosent.

- Da løper kostnadene, selv om inntektene ikke strekker til. Det bygger seg opp et underskudd som ikke er bærekraftig over tid. Mange har langt igjen til de kan puste fritt, symboliserer Kristensen.

Han mener det for tidlig å skru av respiratoren fra myndighetene. Det er fortsatt et stort behov for politiske hjelpetiltak, som lønnstilskudd og utvidelse av permitteringsreglene til 52 uker.

Ødelegger kapasiteten

Sjeføkonom Lars Haartveit i Virke konstaterte på en pressekonferanse onsdag at bunnen er nå i andre kvartal. Minustallene vi så på begynnelsen av året er blitt bedre, det går mot en gradvis bedring. Men:

- Får vi en langvarig nedgang og svakt lenge, ødelegger vi produksjonskapasiteten og bedrifter. Da blir veksttakten mye svakere når den kommer i gang igjen, sa Haartveit.

Nedstengningen har stoppet at vi bruker penger på ting vi ønsker å bruke dem på, summene er store.

DNB Markets var nylig ute med en kort rapport der de blant annet skrev om et kraftig fall i det private forbruket i år. Virke har beregnet at norske husholdninger i de store koronamånedene mars og april brukte 35 milliarder kroner mindre sammenliknet med tilsvarende måned i fjor.

Vinnere og tapere

Men det er store forskjeller blant medlemsbedriftene. «Den enes død, den andre brød – tidenes år for flere», var blant annet en av titlene på Hartveits foiler.

Koronakrisen har gjort noen bransjer til vinnere, mens andre bransjer må vurdere oppsigelser. Kristensen sier at bransjene som har kommet best ut av koronakrisen, er de som skaper verdier ved å selge ting til mennesker.

Dette er gjerne ting som kunden ikke først trenger å teste, som dagligvarer, byggevarer, elektronikk, møbler og ting til hus og hjem.

God vekst

- Vi tror dagligvarer får en god vekst i 2020 og en ordentlig god vekst i sport og fritidsutstyr fremover. De som ordentlig sliter, er de som selger ting vi må prøve, sa Haartveit på pressekonferansen.

- Koronataperne er de som skaper verdier ved å samle folk og selge ting som gjerne må testes, som klær, sko og smykker, sier Kristensen i pressemeldingen.

- Vi ser fortsatt effekter av korona, og vi vil se det lenge. supplerte han på pressekonferansen.

Mindre gap

Virke mener at gapet mellom vinnerne og taperne blir mindre fremover. Men innenfor tjenestesektoren er det tyngre mellom lyspunktene. Hele sektorer har fått driftsforbud. To av ti av Virkes medlemsbedrifter var stengt rett etter at regjeringen kom med sine drastiske tiltak 12 mars.

- I tjenestedelen er det hardest, men i varesektoren ser det bedre ut, kommenterte Kristensen. I april var eksempelvis forbruket av tjenester 7 milliarder kroner lavere enn vareforbruket. Normalt kjøper vi mer varer enn vi kjøper tjenester.

