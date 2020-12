Nå raser juleprisene hos lavpriskjedene: Her er de største kuppene

Én uke før julaften har flere julevarer rast ned i pris. Nå kan du gjøre gode kjøp, mener Gjerrigknarken.

Sist uke skrev Nettavisen at prisen på flere julevarer var langt høyere enn på samme tid i fjor. Julemarsipan med sjokoladetrekk var for eksempel fire ganger dyrere 10. desember i år sammenlignet med 9. desember 2019.

Kjedene viser til at de har kuttet prisene på hundrevis av varer, istedet for å prise et fåtall av julevarer til svært lav og kunstig pris, slik det har vært før jul de siste årene.

Nå ser det imidlertid ut til at de snur, for denne uken har prisene på mange julevarer blitt satt kraftig hos de tre lavpriskjedene Kiwi, Rema 1000 og Extra.

Prisras

Julemarsipan med sjokoladetrekk fra Nidar er fortsatt langt unna fjorårets pris på 4 kroner hos Kiwi, men ligger nå på 14,40 kroner i stedet for 16,90 kroner slik det var sist uke. Samme lave pris finner du hos Rema og Extra. Normalprisen er 26,90 kroner.

Vil du virkelig ha billig julemarsipan fra Nidar , kan posen på 193 gram være et enda bedre valg. Den selges for 22,90 kroner på Kiwi, en kilopris på rundt halvparten av julegrisen og langt under normal pris.

En virkelig kupp, som ikke står tilbake for tidligere år, er tomtegløgg , som lavpriskjedene nå selger til rundt fem kroner for en halv liter. Vanlig pris på denne varen er 39,90 kroner, så her snakker vi en rabatt på nær 90 prosent.

Melis har også gått ned et par kroner i pris, og ligger nå på 5,90 istedet for 7,90 kroner hos lavpriskjedene, og en normalpris som er vanligvis mer enn dobbelt så høy

Gräddost fra Tine er en annen var det har vært veldig priskrig på de siste ukene, og den har rast ned i pris, noe vi har omtalt flere ganger. Men prisras har også Tine Edamerost på 850 gram fått, for bare den siste uken har den gått fra å koste 74-76 kroner hos lavpriskjedene, til 56 kroner hos alle lavpriskjedene. Begge disse ostene kan imidlertid være vanskelig å få tak i på butikken.

En vare som også virkelig har rast ned i pris i de siste dagene er Twist-posen fra Freia. Vanligvis koster denne 74,40 kroner, men nå er prisen ned i 44,90 kroner.

fra Freia. Vanligvis koster denne 74,40 kroner, men nå er prisen ned i 44,90 kroner. Fjordland risgrøt 970 gram, ligger normalt sett på 33,90 kroner, mens nå er prisen ned i 13 kroner hos lavpriskjedene.

Langt under normalpris

Det kan også nevnes at enkeltkjeder har tilbud spesielt for sin kjede. Et av de virkelig gode tilbudene denne uka er Coop frokostkaffe til 7,92 kroner for 250 gram.

Både Rema og Kiwi selger dessuten forskjellige pakker av mandelpoteter til under fem kroner kiloen, noe som er langt under normalpris.

Du bør samtidig være klar over at ikke alle juledealer er like gode. Fjordland risgrøt i 460 grams pakke koster 12,90 kroner hos lavpriskjedene. Det kan virke som et godt kjøp helt til du oppdager at tilsvarende pakke på 970 gram koster 13 kroner i samme butikk.

- Positivt

Rune Nikolaisen, som står bak Gjerrigknark.com, reagerer positivt når Nettavisen presenterer noen av de nedsatte prisene for ham.

- Dette er bedre. Mange venter på å få handlet de klassiske julevarene rimelig, og med disse prisene går det mindre av lommeboka deres, sier han.

Nikolaisen tror kjedene kan litt press fra forbrukerne og media, men dette gir dem gode muligheter til å få goodwill fra kundene på en enkel måte.

- Det er positivt at de har satt ned prisene mer, og nå trenger de jo å få ut julevarene. Men prisene trenger ikke være ned i én krone for at vi skal være fornøyde, sier han.

Han tror folk vil akseptere prisene slik de er nå.

- Det er gode priser, men de er ikke så lave at det tømmes for varer. Det blir litt til alle. Det er jo tross alt jul, og alle skal få, sier Nikolaisen, og viser til at det ofte blir raskt utsolgt for julevarer som har ekstremt lave priser.

- Trygg på at det er billig

Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, lover at de presser prisene hver dag for å være billigst på både julevarer og andre varer.

- Det er alltid tøff konkurranse på denne tiden, og det tilspisser seg gjerne de siste dagene før jul. Flere varer har blitt presset veldig ned i pris de siste dagene, sier hun til Nettavisen.

Hun kan imidlertid ikke si noe om hvordan prisene vil endre seg de neste dagene.

- Du kan være trygg på at du handler billig om du handler hos oss nå. I den situasjonen vi er i, kan det være lurt å ta julehandelen tidlig for å unngå at det blir folksomt i butikkene, sier Arvin.

- I full sving

Heller ikke Coop, som eier lavpriskjeden Extra, eller Rema 1000 kan si noe om prisbildet framover.

- Hvordan prisbildet vil bli inn mot jul er det markedet som avgjør, vi skal gjør det vi kan for å ha den billigste julematen, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonsrådgiver i Coop Norge.

- Vi kan naturligvis ikke kommentere prisene i fremtiden, men vi skal alltid gi kundene våre så lave priser som mulig, så vi kan love skikkelige kupp på masse julemat helt frem til den store dagen, sier Calle Hägg, PR- og kommunikasjonssjef i Rema 1000.

Både Hägg og Kristiansen i Coop trekker fram at priskonkurransen er i full sving, og at det er normalt at konkurransen er ekstra hard akkurat nå.

- Jeg kan bekrefte at Extra, som var først ute med priskutt på julevarer, fortsetter å justere prisene hver dag for å gi kundene den billigste handlekurven til jul, sier Kristiansen.

