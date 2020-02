Nå raser prisene på flybilletter ned

Norwegian har satt ned prisene på flybilletter, men du må reise midt i coronavirus-epidemien som herjer.

Flyselskapet avviser imidlertid at kampanjen skyldes coronaviruset og at folk derfor bestiller færre flybilletter enn før.

- Vi har regelmessige kampanjer og kampanjen vi kjører nå har vært planlagt lenge. Kundene våre forventer regelmessige spesialtilbud fra oss og det kommer de også til å få framover, sier Lasse Sandaker-Nielsen, informasjonsdirektør i Norwegian, til Nettavisen.

Norwegian kjører nemlig salg på flybilletter, så lenge du reiser mellom 1. mars og 15. juni - en periode som fortsatt er veldig uklar med tanke på smitte av coronavirus, som stadig utbrer seg til flere land.

Sandaker-Nielsen har ikke svart direkte på Nettavisens spørsmål om de har mottatt avbestillinger eller om de opplever stor nedgang i antall flybestillinger, men svarer følgende:

- Vi opplever at det fortsatt er reiselyst og folk bestiller billetter.

REISELYST: Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian sier at de opplever at folk fortsatt ønsker å bestille flyreiser, selv om coronaviruset har spredt seg til flere land. Foto: (Norwegian)

Nedgang i flybestillinger

Terje Berge, kommersiell direktør for Finn Reise, sier at de ser at det er færre som bestiller flyreiser til utlandet nå enn før coronaviruset brøt ut.

- Vi ser en endring i bookingmønsteret til nordmenn, og ser en vekst i booking for innenriksreiser, og en vanvittig økning til London. Samtidig ser vi en økning av bestillinger til Malaga, Allicante og Gdansk, sier han til Nettavisen.

Finn Reise ser en nedgang på hele 40 prosent i bestillinger av reiser til Bangkok, som har ligget i topp som nummer én eller to på flyreiser i 15 år.

- Det er Bangkok som har fått smellen, sier han.

Det er samtidig en nedgang på 30 prosent til USA, men det tro han ikke skyldes coronaviruset.

Når det gjelder Kina har de aldri hatt noe stort volum av bestillinger til. Men likevel har antall bestillinger blitt kraftig redusert. Italia er heller ingen stor reisedestinasjon for de som bestiller gjennom Finn Reise, men også her er det en nedgang.

Bestillingsraten raste

Helt frem til denne uken har sommerferiebookingene gått som normalt, ifølge Berge.

- Mandag denne uken så vi en stor endring. Nordmenn holder igjen. Vi ser at veldig mange er inne og søker etter sommerferiereiser, men de booker ikke, forteller han.

Han tror prisene kommer til å gå ned på grunn av at etterspørselen er mindre.

- Mange grupper fra Asia har avbestilt sine reiser til Europa, og det betyr at prisene kommer til å gå ned fordi flyselskapene og hotellene ikke opplever så stor etterspørsel.

- Du bør være obs nå og vurdere å booke sommerferien. Da SARS-viruset herjet så vi at sommerferien det året ble veldig bra for reiselivet til slutt, sier han.

Ingen merkbare endringer

I motsetning til Norwegian kjører ikke SAS salg på flybilletter, og har heller ingen planer om det. Flyvninger til Kina har blitt kansellert, og de flyr ikke til Kina før 29. mars, på grunn av coronaviruset.

- Vi så også en nedgang på bestillinger til Hong Kong, og endret antall avganger. Nå har vi tre ukentlige avganger dit, forteller John Eckhoff, pressesjef i SAS til Nettavisen.

NEDGANG: John Eckhoff, pressesjef i SAS, sier at de har færre avganger til Hong Kong nå enn tidligere, på grunn av coronaviruset. Foto: SAS

- Hva med bestillinger og avbestillinger av flyreiser til andre land, spesielt hvor det er blitt påvist coronasmitte?

- Vi ser ingen merkbare endringer, det er for tidlig å si noe om det ennå, sier Eckhoff.

Han forklarer at de forholder seg til myndighetenes råd og anbefalinger, og følger nøye med på situasjonen.