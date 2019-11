Nå skjer tre ting samtidig: Det kan være svært dårlig nytt for den lokale butikken din

Konserndirektør Harald Serck-Hansen i DNB sitter på den store pengesekken til norske bedrifter. Han ser skjær i sjøen for norsk varehandel og får støtte fra ekspert.

LONDON/OSLO (Nettavisen Økonomi): - Jeg tror vi må vente endel butikker kommer til å få det tøft fremover, sier Harald Serck-Hansen, konserndirektør for bedriftskunder i DNB, til Nettavisen.

Serck-Hansen er mannen som sitter på den store pengesekken for norske bedrifter. Det er hans avdeling av DNB som låner ut penger til norske selskap og har slik 200.000 bedrifter blant kundene sine. Få har dermed i større grad fingeren på pulsen til det norske næringlivet.

Bedre for dagligvare

Han ser store utfordringer fremover for norsk handel.

- De største utlånstapene det siste halvannet året har vi hatt i detaljhandelen. Noen deler er ikke påvirket i særlig grad, som dagligvarehandelen, mens vi ser at andre områder, som mote, er veldig krevende. Lavprisbutikker, som vi kjenner godt ettersom vi eier Nille, har også store utfordringer. Der er dukket opp nye konkurrenter og flere butikker har begynt å selge de samme varene, sier Serck-Hansen.

Han viser til at DNB nå står som eier av butikkjeden Nille, etter at den forrige eieren kjørte selskapet på konkursens rand.

Men banken tar også andre forholdsregler for å unngå å tape penger på utlån fremover. Blant annet har DNB har halvert andelen lån de gir til kjøpesentre.

- Det er bevisst. Vi ser at der er aktørene der må endre sin profil. Det er flere ting som skjer nå samtidig, sier han.

Tre faktorer virker imot

Han peker på tre forskjellige faktorer som alle på hver sitt hvis kan påvirke norsk handel i svært stor grad. Til sammen kan de være svært dårlig nytt for den lokale butikker din, hvis de ikke

- For det første blir befolkningen stadig eldre. En aldrende befolkning etterspør mindre og andre ting og det gjør at butikkene og kjøpesentrene må endre seg, sier Serck-Hansen.

Ved siden av det viser han til utfordringer knyttet til netthandel. Netthandelen øker betydelig mer enn fysisk handel og utenlandske aktører som Amazon, ledet av verdens rikeste mann Jeff Bezos, og den tyske motegiganten Zalando, utfordrer de norske butikkene.

NETTKONGE: Jeff Bezos er blitt verdens rikeste mann på netthandel. Foto: Mandel Ngan (AFP)

- Netthandelen er der, men har ikke tatt av så fort som jeg hadde trodd. Jeg synes det er overraskende for selv jeg, som er over 50, kjøper alle julegavene på nett nå. Likevel er det ingen tvil om at dette kommer, og i enda større grad enn før, i tiden fremover, fortsetter han.

En annen utfordring er at folk i stadig større grad ønsker å kjøpe nye varer. I stedet har mange norske klesbutikker fått tøffe konkurrenter i blant annet loppisappen Tise, der Jenny Skavlan (bildet) er kreativ direktør.

POPULÆR_ Jenny Skavlan har naturlig nok egen profil på Tise. Her selger hun for eksempel denne Acne-jakken.

- Vi ser også tror at endringer i forbrukeradferd, der folk at mer opptatt av bærekraft. Derfor kjøper de mindre ting og mer brukt og bruker mer tid på opplevelser, sier Serck-Hansen.

- Ser du de tre tingene sammen, får du en kraftig kombinasjon.

Enig

Senioranalytiker Eirik Melle i Danske Bank og ekspert på varehandel er enig i at både netthandel, bærekraft og en aldrende befolkning er dårlig nytt for varehandelen.

- Vi ser de samme tingene. Det vil ha en påvirkning for varehandelen generelt og vi ser en vridning til netthandel og opplevelser i stadig større grad.

Melle er også enig i at det faktum at befolkningen eldres vil påvirke butikkene.

- Når man er eldre, så har man det meste man trenger og man har kanskje også færre anledninger til å bruke de tingen man har. Samtidig ser vi at også yngre mennesker når et metningspunkt med tanke på eiendeler, sier han.

Han peker også på at stadig flere foretrekker opplevelser og restaurantbesøk foran shopping.

Mer opplevelser

Den yngre generasjoner ser fortsatt på det som sosialt å gå på kjøpesenter, men kjøper gjerne varene på nett likevel. Vi venter at kjøpesentrene vil vi tilbudet over på opplevelser i større grad fremover, sier han.

En rekke kjeder, som Vita, Notabene, Enklere liv og Toys'R'Us, har gått konkurs den siste tiden og Melle tror ikke den trenden er over med det første.

- Vi tror det blir konkurser fremover. Mange går allerede med minus, og ikke alle har ikke livets rett. Det gjelder i de fleste områdene av varehandelen, men spesielt i områdene der presset er hardest, som klær, sko, sport og elektronikk.

Han sier at også den svekkede norske kronen er dårlig nytt for mange butikker.

De fleste kjeder handler inn varer i dollar, euro eller i enkelte tilfeller kinesisk valuta. Det har riktignok mye å si om du kjøper store, sterke merkevarer som mange andre også selger, som for eksempel varer fra Nike eller om du selv sitter kontrollen og eier egne merkevarer som produseres i Kina, sier sier han.

- Men det er klart at det har påvirket en bransje som allerede har tynne marginer, sier han.