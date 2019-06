Nå stiger Bitcoin rett til værs igjen

Kryptovalutaen Bitcoin er 3,5 ganger mer verdt nå enn ved årsskiftet, siden mars er verdioppgangen ekstrem.

Kryptovalutaen Bitcoin er tilbake mot gamle høyder etter kollapsen i starten av fjoråret.

Prisen på en Bitcoin noteres nå til nærmere 13.000 dollar, mot 3500 dollar bare for noen måneder siden. Markedsverdien av hele Bitcoin-markedet er oppe i svimlende 226 milliarder dollar, som med dagens valutakurser tilsvarer over 1900 milliarder kroner.

Det betyr at Bitcoin-investorer har tjent 156 milliarder kroner siden mars.

Financial Times skriver at den seneste priseksplosjonen viser at Bitcoin-markedet viser få tegn på å dabbe av. I Asia-markedet tirsdag steg prisen på en krypto med hele 10 prosent til 12.935 dollar. Prisen falt imidlertid noe tilbake i etterhandelen.

JUBEL: Bitcoin har steget fra 3500 dollar til 12500 dollar i løpet av tre måneder. Foto: screengrab Tradingview

Den engelske storavisen skriver at entusiasmen for Bitcoin i år er blåst opp av Facebooks interesse for kryptovalutaer. Facebook har lansert sin egen digitale valuta, Libra, som de mener kan forandre verden.

Føre over penger

Denne valutaen skal kunne brukes i internasjonale pengeoverføringer. Analytikere håper Facebooks inntreden i kryptomarkedet vil gjøre markedet mer seriøst og anerkjent.



Den kraftige prisoppgangen til tross, det er fortsatt en del igjen til prisrekorden for Bitcoin fra slutten av 2017 på over 20.000 dollar. Markedet for Bitcoin preges av ekstreme svingninger. I desember i fjor skrev Nettavisen om Bitcoin-boblen som sprakk.

Rundt sommeren 2017 begynte handelen i valutaen å ta seg opp markant. Verdien av en Bitcoin steg fra rundt 1200 til 6000 dollar fra mai til november. I desember for halvannet år siden eksploderte markedet virkelig.

335 milliarder dollar

Fra 12. november til 17. desember økte verdien av en enkelt Bitcoin fra 6200 til nesten 21.000 dollar. Verdsettelsen av alle Bitcoin økte fra 102 til svimlende 335 milliarder dollar.

Men så sprakk markedet fullstendig frem mot slutten av 2018. Verdien av en bitcoin ble rasert med ca 3500 dollar. 82,5 prosent av verdiene ble skrellet bort på et år.

Bitcoin er en form for digital valuta bygget på en idé formulert av Satoshi Nakamoto i oktober 2008. Utviklingen av kryptovalutaen skjedde ifølge Wikipedia i et desentralisert nettverk fri fra sentralbank fra januar 2009.

Blokkjede

Navnet Bitcoin refererer til åpen kildekode-programvaren og er den første implementering av en blokkjede og «kryptovaluta».

Bitcoin er betalingsformidling og etterlikner egenskapene i en valuta. En forskjell fra tradisjonell valuta er at Bitcoin er en fungerende teknologi som ikke trenger en sentral utsteder.