Nå tilbyr bankene superrente: Eksklusiv gruppe får råbillig boliglån

Du MÅ være medlem av en stor organisasjon for å kunne låne billigst i markedet.

- Bankmarkedet har gått fra en konkurranse om individene til en konkurranse om innkjøpere. Det har presset marginene til bankene drastisk, sier adm. direktør Einar Espolin Johnson i Akademikerne Pluss (nederst i bildet) til Nettavisen Økonomi.

Akademikerne skal vi komme tilbake til, men du må ikke være akademiker for å få superbetingelser på boliglånet. Vanlige arbeidsfolk kan gjennom LOfavør også oppnå det.

Ned mot 1,6 prosent

LOfavør har avtaler med SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 SMN. Her kan unge LO-medlemmer fra begynnelsen av april få lave 1,60 prosent i nominell rente når de tar opp et førstehjemslån.

Ordinære medlemmer til LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (øverst i toppbildet) kan gjennom LOfavør låne innenfor 75 prosent av verdien til nominell rente fra 1,80 prosent. Renten er lave 1,70 prosent hvis lånet er innenfor 50 prosent av antatt markedsverdi.

Den store medlemsorganisasjonen Akademikerne får gjennom sin avtale med Danske Bank superbetingelser både på boliglån og sparekonti. Nettavisen har omtalt denne superavtalen tidligere.

Fra april kan nå unge akademikere under 34 år ta opp et boliglån inntil 85 prosent av takst til en nominell rente av 1,70 prosent, effektiv rente 1,76 prosent. Akademikere over 34 år får låne til 1,80 prosent nominelt, 1,86 prosent effektivt.

Store bevegelser

- Som følge av koronakrisen er det store bevegelser i markedet. Det er knallhard konkurranse. Men vi er veldig fornøyd med at markedet fungerer så godt og sørger for at vi kontinuerlig har gode betingelser, sier Espolin Johnson.

De som har en boligkreditt, et rammelån som kan trekkes opp og ned etter behov innenfor en fastsatt grense, får lånt til 1,75 prosent nominell rente. Men belåningsgraden er mye lavere, maksimalt 45 prosent av antatt boligverdi. De nye gunstige boliglånsrentene til Akademikerne gjelder fra 5. april.

- Vår avtale skal være konkurransedyktig over tid, og det har den vært. Når det skjer ting i markedet, vil Danske Bank henge seg på, sier Espolin Johnson.

Akademikerne Pluss forhandler frem medlemsavtaler for tolv foreninger i Akademikerne. Avtalen med Danske Bank omfatter alle de store medlemsforeningene unntatt juristforbundet og teoretisk over 200.000 medlemmer.

Superrenter

Akademikerne har ikke bare gode boliglånsrenter, de kan også nyte godt av svært gode innskuddsbetingelser. Frem til rentereduksjonen har medlemmene hatt hele 1,9 prosent rente på sine sparekonti i Danske Bank.

Fra 25. mai settes denne renten ned til 1,50 prosent og fra 7. juni til 1,10 prosent. Men det er fortsatt langt over den innskuddsrenten bankene får i Norges Bank, 0,25 prosent.

Medlemsorganisasjonen Huseierne har inngått en kollektivavtale med Storebrand på boliglån for sine 225.000 medlemmer. Avtalen gjelder alle medlemmene, uavhengig av utdanning og stilling.

Gebyrfritt

I avtalen med Storebrand Bank tilbys alle medlemmer boliglån fra 1,96 prosent rente nominelt, effektiv rente 2 prosent. I tillegg gis det gebyrfri flytting.

- Vi i Huseierne ønsker å gi våre 225.000 medlemmer gode medlemsfordeler. Derfor er det gledelig at vi nå kan presentere gode betingelser på den største utgiften knyttet til boligen, nemlig lånet, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne i en pressemelding.

NÅR IKKE HELT OPP: Generalsekretær Morten A. Meyer i Huseierne kan tilby 225.000 huseiere en god kollektivavtale på boliglån, men ikke den beste i markedet. Foto: Erlend Aas

Meyer mener Huseiernes avtale med Storebrand er den første medlemsavtalen for lån som alle kan melde seg inn i. Det er ingen individuelle betingelser: Går renten opp eller ned, gjør den det likt for alle medlemmene.

Store lån

Nettavisen Økonomi har konfrontert daglig leder Elisabeth Realfsen i Finansportalen.no med tilbudet. Hun viser til at det ligger på Finansportalen.no, og kan sammenliknes der med andre tilbud i markedet. Realfsen poengterer at renten som nevnes, er nominell rente over 4 millioner.

- Under 4 millioner er det 2,05 prosent i nominell rente. Alt dette er innenfor 70 prosent belåning. For belåning overskytende 70 prosent vil alle kundene få en standard nominell rente på 2,69 prosent, sier hun.

Rabatt

Huseierne og Storebrand er blitt enige om en introduksjonsrabatt på 0,04 prosentpoeng på lån inntil 4 millioner og på 0,03 prosentpoeng på lån over 4 millioner. Denne rabatten gjelder lån som tas opp i 2020 og varer ut 2021.

- Hva synes du om slike kollektivavtaler?

- På generelt grunnlag vil jeg si at gunstige store kollektivavtaler i utgangspunktet stimulerer i konkurransen. Men, det er et par ting å tenke på før du velger boliglån knyttet til et medlemskap sett fra en forbrukers synsvinkel, svarer Realfsen.

- Den effektive renten på boliglånene inkluderer ikke den årlige medlemsavgiften til organisasjonen. Den reflekterer derfor riktig pris på boliglånet bare hvis du allerede er medlem eller vurderer å tegne medlemskap uavhengig av boliglånstilbudet, fortsetter hun.

Realfsen sier hvis du velger et boliglån som inngår i et medlemskap, bør du likevel over tid sjekke hvor gunstig tilbudet er i forhold til tilbudene du kan få i markedet. Dette gjelder uavhengig av medlemskap.

Ca. 2 prosent

Hva så med lånekunder som ikke har en organisasjon i ryggen?

Jo, en oversikt i Finansportalen.no for boliglån med flytende renter viser at Landkreditt Bank ligger lavest med en effektiv rente på 1,97 prosent for såkalt Grønt boliglån.

Forutsetningen er et lån på minimum 2 millioner kroner innenfor 67 prosent av takst og nedbetalt over 20 år. En rekke mindre banker tilbyr liknende grønne boliglån - lån til energieffektive boliger - til en effektiv rente rett over 2 prosent.

Realfsen sier betingelsene som nå ligger inne i Finansportalen.no gjelder lån der betingelsene allerede er trådt i kraft. En rekke banker har varslet rentenedsettelser som begynner å gjøre seg gjeldende i april i kjølvannet av Norges Banks kraftige kutt.