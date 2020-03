Nå trenger vi politisk handlekraft mot korona - ikke partipolitisk kjekling

Arbeiderpartiet lover statsminister Erna Solberg støtte til å kline til mot korona-smitten. Det er bra. I krisetider trenger vi politikere som samarbeider.

Norge har foreløpig ingen dødsfall som følge av koronaviruset, men smittet brer seg i befolkningen. I går trakk helsemyndighetene i nødbremsen og i morgen kommer regjeringen med økonomiske strakstiltak.

Budskapet fra Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre er glassklart: - Vi støtter regjeringen når den kommer med tydelige tiltak. Det er mye bedre å gjøre for mye, for tidlig, enn å komme for sent.

De samme tonene kommer fra Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum og Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik. Riktignok er de kritiske til handlekraften så langt, men så så understreker opposisjonspolitikerne at dette kan rettes opp.

- Danskene virker å være mer handlekraftige, mer tydelig og koordinert på håndteringen. Men dette kan vi rette opp. Ap er opptatt av at landet skal lykkes med håndteringen av en ekstraordinær situasjon, og derfor ber vi regjeringen vurdere flere tiltak, sier Tajik til Dagens Næringsliv.

Når det gjelder de helsemessige tiltakene, må faginstanser som Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ha hovedsansvaret. Om beredskapen mot pandemi var god nok eller ikke, kan vi evaluere i etterkant.

Akkurat nå handler det om hjemmekontor og stengte arrangementer er riktig posisjonert medisin for å forsinke og dempe spredningen. Med nær 600 påvist smittede er spredningen på full fart i befolkningen - som ventet - men dødeligheten vil etter alt å dømme bli kraftig redusert hvis antallet alvorlig syke blir fordelt utover i tid.

Samtidig må hjulene holdes i gang slik at samfunnet ikke går i stå. En langvarig økonomisk krise bør unngås med alle tilgjengelige midler. Derfor er det bra at Arbeiderpartiet vil ha sterkere lut. Lønnsomme arbeidsplasser som går tapt de neste ukene kan ta år å bygge opp igjen.

Risikoen og faren for en for kraftig økonomisk hestekur er ubetydelig. Både lavere rente og skattekutt vil øke forbrukernes kjøpekraft, mens gratis permitteringer og bransjerettet støtte til turistnæringen vil hjelpe bedriftene til å overleve.

Arbeiderpartiet peker på to andre gode tiltak: Sett ned arbeidsgiveravgiften og kutt merverdiavgiften, slik danskene har gjort. Det første tiltaket er spesielt godt fordi det belønner arbeidsgivere som holder folk på jobb. I dag betaler arbeidsgivere inntil 14,1 prosent av lønnen til de ansatte i avgift til staten.

Fremskrittspartiet i Oslo foreslår midlertidig gratis bomring og fri parkering for å redusere smittefaren i kollektivtransporten. Det er et kreativt og interessant forslag, selv om det kanskje smerter for grønne politikere.

Poenget er at vi står overfor en nasjonal unntakstilstand, der mange liv kan bli spart ved å finne utradisjonelle løsninger. Det begynner med at politikerne snakker sammen og samarbeider om reelle løsninger, og setter pauseknappen på politisk kjekling.

I så måte er det veldig oppmuntrende at Ap-politikere som Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik kombinerer det å være utålmodige pådrivere, med å signalisere støtte til kraftfulle tiltak. Den invitten kan statsminister Erna Solberg ta imot ved å invitere partilederne på Stortinget til samtaler og samle støtte til kraftige tiltak alle kan stille seg bak.

Det er faktisk en stolt tradisjon i Norge at partipolitikken settes i bakgrunnen når vi står overfor store nasjonale utfordringer som finanskrisen, flyktningestrømmen eller klimaendringer.

Politiske ledere kan vise handlekraft og gjennomføre fagfolkenes råd for å utsette koronaspredningen og dempe de farligste utslagene, og erfaringene fra land som Kina, Singapore og Hongkong viser at det nytter.

Men det fordrer en krisebevissthet i befolkningen og en folkelig støtte til å følge opp tiltakene. Det blir mye lettere å oppnå hvis landets ledende politikere opptrer samlet, og ikke utnytter situasjonen til ideologiske og partipolitiske markeringer.

Når det gjelder arbeidsplasser og økonomiske ettervirkninger har Norge store økonomiske muskler. Samfunnsøkonom Jan Ludvig Andreassen snakker om «whatever it takes» og nevner tall som 40 milliarder kroner. Statsministeren snakker om milliardbeløp i første omgang og mer etterhvert.

Som jeg skrev i går:

De neste ukene kan bli avgjørende for ettermælet til statsminister Erna Solberg. Faren for økonomisk virus etter koronosmitten er en utfordrende situasjon som krever handlekraft.

Nå er det ikke tid for å være puslete, Erna Solberg!

