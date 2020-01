Nå tryner krona igjen

Kronen får ny juling, det betyr dyrere utenlandsferier for deg.

Mandag morgen må du i det profesjonelle valutamarkedet ut med 10 kroner for en euro og 9 kroner for 1 dollar. Kronen har svekket seg nokså betydelig mot euro (stigende graf) nå på nyåret.

En svakere krone betyr isolert sett dyrere utenlandsferier og høyere importpriser. Samtidig blir norske varer mer konkurransedyktig.

Handelsbanken Capital Markets skriver i sin morgenrapport at norske kroner har svekket seg med 0,6 prosent mot euro siden fredag. Det skyldes delvis oljeprisfall og delvis det internasjonale risikobildet. Et fat Brent nordsjøolje handles nå for rundt 59,4 dollar per fat.

DNB Markets spådde i sine seneste økonomiske utsikter at det går mot en ny kronenedtur.

Sakker farten

- Vi tror fortsatt på en svak krone, og at kronen svekker seg gradvis utover i perioden. Det er blitt tydeligere at norsk økonomi sakker farten. Vi mener at et nivå på 10,20 reflekterer et nivå som ikke er så langt unna den nye normalen, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til Nettavisen Økonomi.

Ekspertene i DNB tror kronen kan svekke seg mot euro til 10,20 mot utgangen av året, som er prognoseperioden.