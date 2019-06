Nabobil.no solgt for over 100 millioner

Den amerikanske bildelingsaktøren Getaround trapper opp global satsing med oppkjøpet av Nabobil.no, en av markedslederne innen bildeling i Norden.

Getaround, den største bildelingsaktøren i verden, kunngjorde i dag oppkjøpet av norske Nabobil.no for over 100 millioner. Oppkjøpet utvider markedsplassens tilstedeværelse til å inkludere Norden.

Bildelingsplattformen vil etter oppkjøpet operere i syv europeiske land, i tillegg til USA, ifølge en pressemelding. Markedene i Frankrike, Tyskland, Spania, Østerrike, Belgia og Storbritannia ble nylig tilgjengelig gjennom et oppkjøp av den franske bildelingsplattformen Drivy.

Nabobil.no, som ble startet i 2015 av Jacob Tveraabak, Karl Munthe-Kaas, Christian Hager, Jenny Sjögren, Theodor Tonum, Thomas Grøndahl og Chris Moen, har raskt tiltrukket seg mange brukere i Norge, og planlegger nå ekspansjon i Norden. Med verdens største bildelingsaktør Getaround på laget vil det fremskynde veksten og forbedre brukeropplevelsen for bildeling i hele regionen gjennom store investeringer i nøkkelfri åpningsteknologi.

Nøkkelfri åpningsteknologi

Getaround er pioneerer i bildelingsbransjen og har patentert sin Getaround Connect-teknologi som gjør det mulig for brukerne å finne og låse opp biler ved bruk av smarttelefonen. Teknologien gjør bildeling tilgjengelig for enda flere, akkurat når det passer dem. Getaround har med et dedikert team utviklet Getaround Connect® over fire produktgenerasjoner, for å skape en trygg, smart og pålitelig bildelingsteknologi i verdensklasse.

- Vi er stolte over å ønske Nabobil-teamet velkommen til Getaround. Vi bygger en global organisasjon, og med erfaringen, pågangsmotet og de verdiene som Nabobil-teamet tilfører Getaround vil de bidra til å nå vårt mål om at folk skal kunne dele bilene sine overalt”, sier Sam Zaid, gründer og administrerende direktør i Getaround, i pressemeldingen.

Bygger nordisk organisasjon

- Dette oppkjøpet er utrolig spennende for Nabobil, gjort mulig takket være fantastisk innsats av gründerne og ansatte. Det å bli en del av Getaround gir oss muligheten til å investere ytterligere i nøkkelfri åpningsteknologi og bygge den nordiske organisasjonen, sier Even Heggernes, daglig leder i Nabobil.

Heggernes og resten av Nabobil-teamet blir nå en del av Getaround. De skal fortsette å utvikle tjenesten i Norge og får ansvaret for den nordiske ekspansjonen.

- Vi er svært fornøyde med at verdens ledende bildelingsaktør har kjøpt Nabobil - og at vi får være med Getaround på reisen videre. Vi kan ikke se for oss en bedre match, og med solide eiere er kapitaltilgangen for nordisk vekst sikret. For Nabobils kunder vil dette innebære store løft i tilbudet og forbedret teknologi. Det sikrer en langsiktig og bærekraftig tjeneste. Dette er en stor annerkjennelse for Nabobils trofaste brukere, ansatte og aksjonærer", sier Christian Hager, Jacob Tveraabak og Karl Munthe-Kaas, de første tre gründerne og styret i Nabobil, i pressemeldingen.