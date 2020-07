Nærbutikkene taper - lavpriskjedene vinner

Lavpriskjedene styrker sin posisjon i dagligvaremarkedet i andre kvartal av 2020.

Mens lavpriskjedene øker med hele 50 butikker, er det i andre kvartal 42 færre nærbutikker. Lavpriskjedene står nå for 68,9 prosent av omsetningen i totalmarkedet, opp 1,3 prosentpoeng mot tilsvarende periode i fjor.

Det kommer fram av kvartalsrapporten fra Nielsen, som ble offentliggjort torsdag formiddag.

Så langt i 2020 er verdiveksten i norsk dagligvare på 13,9 prosent, tilsvarende 12,1 milliarder kroner. Tallene for organisk vekst viser en vekst for totalmarkedet på 12,7 prosent.

Netthandel styrket

Under koronakrisen har også handling av dagligvarer på nett blitt stadig mer populært, noe som flere medier har skrevet en rekke saker om tidligere. I Nielsen-rapporten kommer det imidlertid fram hvor stor veksten har vært.

27 prosent av Norges befolkning har handlet matvarer oftere på nett under pandemien.

De melder også om at Meny.no sin omsetning hittil i år ligger på rekordhøye 329 millioner kroner per juni 2020, noe som tilsvarer hele fjorårets omsetning. Dette bekreftet Nina Horn Hynne, kommunikasjonssjef i Meny, til Nettavisen tidligere denne uken.

- Koronapandemien har ført til en ytterligere økning i dagligvarehandel på meny.no Per første halvår har Meny like høy omsetning i nettbutikken som vi hadde i hele fjor, sa hun.

Hun fortalte også at de generelt sett har forsterket posisjonen sin i dagligvaremarkedet etter koronapandemien brøt ut.

- Tallene fra påske og frem til nå viser rekordhøyt salg av ferske råvarer med en økning i ferske skalldyr på 45 prosent, ferskt kjøtt på 36 prosent og spekemat på 30 prosent. I tillegg har vi, som en konsekvens av stopp i grensehandelen, stor vekst i varer som øl, brus, sjokolade, fryst kjøtt og pasta, sier hun.

Stor økning i grensehandelen

Ikke bare netthandel i dagligvarebransjen har økt, for det har også handelen generelt i Norge gjort. Karanteneregler under koronakrisen har satt store begrensninger for grensehandelen. Effekten av grensehandel ser vi nå, og den kommer tydelig frem i høy dagligvarevekst i grensenære områder mot resten av landet.

Gamle Østfold fylke viser vekst på nærmere 50 prosent i verdi i andre kvartal sammenlignet mot rundt 20 prosent vekst i Norge, melder Nielsen. Typiske grensekategorier som tobakk, kullsyreholdig drikke, sjokolade og sukkervarer og øl viser en enda høyere vekstrate.

Kraftig vekst

Tidligere denne uken skrev Nettavisen om Coop og Rema, som fortalte om deres resultater for juni.

- Markedsandelen til Coop er relativt uendret. Markedsveksten er på cirka 25 prosent, sier Bjørn Takle Friis, kommunikasjonsdirektør i Coop Norge, til Nettavisen.

Også flere dagligvarekjeder opplever stor kundestrøm.

- Rema 1000 har i likhet med resten av dagligvaremarkedet opplevd vekst, og markedsandelen vår ligger på linje med samme tid i fjor, sier PR og kommunikasjonsdirektør Calle Hägg.

Friis i Coop forteller at det er spesielt Obs de ser en kraftig vekst hos.

- I juni er det en voldsom vekst, og Obs vokser med 32,7 prosent mens markedsveksten er på 23,7 prosent. Det er ekstremt spesielt, da flere Obs-butikker ligger på kjøpesentre og har derfor hatt en utfordring under koronakrisen, forteller han, og fortsetter:

- Veksten vi ser i juni viser at folk nå er mer fleksible på hvor de handler, og dette er en klar indikasjon på at folk er tilbake på kjøpesentre.

Kundetrafikken er gått opp 15 prosent den siste måneden, og Obs omsatte for 925 millioner kroner - som er hele 239 millioner kroner mer enn i juni i fjor.

- Det er Obs i Oslo som vokste mest - hele 69 prosent, mens alle Obs-butikkene har vokst med minst 20 prosent, forteller han.