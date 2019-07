Næringsministeren åpner for høyere styrehonorarer

Norske styrehonorarer er ikke konkurransedyktige, mener lederne av valgkomiteene i noen av Norges største selskaper. Næringsministeren er åpen for en økning.

I et innlegg i Dagens Næringsliv skriver lederne av valg- og nominasjonskomiteene i Equinor, Telenor, Norsk Hydro og Yara International at «hvis vi skal kunne gjøre vår jobb og finne de beste, bør styrehonorarene justeres opp slik at de blir konkurransedyktige».

550.00 kroner i snitt

– I Sverige får styreledere betalt dobbelt så mye, i Danmark det tredobbelte. Da kan man jo tenke seg at noen ikke velger Norge, sier Tone Lunde Bakker, som leder valgkomiteen i Equinor, i en utdypende kommentar.

I snitt bruker styrelederne i norske børsnoterte selskaper 503 timer, eller rundt 30 prosent av et årsverk på sitt lederverv. I fjor tjente styrelederne i snitt 550.000 kroner på styrelederverv, ifølge Dagens Næringsliv.

Avisen skriver at Equinor topper listen, der styreleder Jon Erik Reinhardsen fikk utbetalt 800.000 kroner i styrelederhonorar i fjor. Telenor-styreleder Gunn Wærsted tjente 655.000 kroner som styreleder. Hydro-styreleder Dag Mejdell kommer rett bak med 663.000 kroner utbetalt. Yara utbeltalte 609.000 kroner fordelt på nåværende styreleder Geir Isaksen og forgjengeren Leif Teksum.

Gode poenger

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen mener de fire har gode poenger.

– Staten går ikke med på å øke honorarene automatisk, men der det er tungtveiende grunner, vil det være aktuelt. Vi er åpne for det etter individuelle vurderinger av hvert selskap, sier næringsministeren.

– Generelt legger vi vekt på moderasjon. Det ville vært mer naturlig å øke honoraret over tid, legger han til.

