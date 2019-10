NAF: - Tynn unnskyldning for ikke å legge fram upopulære tall

Veldig skuffende at regjeringen ikke klarer å si noe om hvor mye bompengene kommer til å øke, mener NAF.

Ifølge statsbudsjettet skal bompengeselskapene bidra med ytterligere 1,2 milliarder kroner til riksveibygging neste år, totalt 9,8 milliarder. Derimot sier ikke budsjettet noe om hvor mye som skal dekkes inn av bilistenes bompengebetaling.

Ifølge NAF sender regjeringen derfor et klart signal om økte bompenger:

- Dette er midler som om noen år må betales tilbake av bilistene i form av bompenger. I tillegg kommer bypakkene og fylkesvei. Dette er et signal om en kraftig økning i innbetalinger de kommende årene, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF i en kommentar til statsbudsjettet.

Nasjonal transportplan inneholder prosjekter som vil gi 130-135 milliarder i økte bompenger fram til 2029. I tillegg er det vedtatt prosjekter som drar opp bompengekostnadene ytterligere på lokalt nivå.

- Det er krevende å få totaloversikt over dette. Noe vedtas for riksveiene, noe ligger i bypakker og andre vedtak gjelder fylkene.

- Kraftig økning i vente



Summen av dette er en kraftig økning i bompenger, mener NAF.

- Men det er vanskelig å lese dette ut av de årlige budsjettene. 2020-budsjettet inneholder en prognose på hvor mye bompenger som stilles til disposisjon for riksvei- Dette økes med 1,2 milliarder til 9,8 milliarder kroner.

Det er en økning fra 2018, poengterer Ryste.

- Det er derfor vi har bedt om et bompengeregnskap som viser hvor mye til dette vil føre til i økte bompengeutgifter. Vi ble veldig skuffet da dette da dette ikke kom i budsjettet - regjeringen har tidligere signalisert at den er positiv til dette, sier Ryste til Nettavisen Økonomi.

Øker bompengeandelen



I samferdselsbudsjettet økes bompengeandelen fra 19 til 20,7 prosent - det gjelder riksveiene. Men anslag eller prognoser for hvor mye bompenger som skal betales inn er fraværende:

BUDSJETTET: Side 83 i samferdselsbudsjettet viser bompenge-disponeringen fra 2010-2020. Prognosen for innbetalte bompenger mangler, mens bompengeandelen ifølge budsjettet skal øke fra 19 til 20,7 prosent (siste kolonne til høyre). Foto: Skjermdump

Mangler prognoser

- Prognosene mangler jo for både 2019 og 2020. Men vi vet at vi kommer til å betale mer per år enn bompengeselskapenes andel av riksveie-finansieringen, sier Ryste.

Og bompengeandelen av riksvei-finansieringen økes fra 19 til 20,7 prosent.

- Regjeringen vil ikke legge fram dette, og det er vi veldig skuffet over.

- Hvor stor økning må man være forberedt på, og hvordan vil elbil-andelen påvirke dette?

- Stortinget har vedtatt maks 50 prosent sats for elbiler. Det er usikkert om bompengene vil gi nok til å finansiere veibyggingen, og særlig i bypakkene. Det er motstridende mål å skulle både finansiere trafikken med redusert trafikk, og det er en av grunnene til at vi mener at bompenger ikke bør brukes til å finansiere veibyggingen. Vi er derfor skuffet over at et skattefradrag for bompenger ikke kom på plass i dette budsjettet, sier Ryste.